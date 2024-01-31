Виталий ПОНОМАРЕВ: «Травма Сапуги – худший эпизод матча со Штурмом»

В контрольном матче со «Штурмом» (0:0) капитан «Руха» Марко Сапуга получил разрыв крестообразной связки. По предварительной информации, Сапуга пропустит 7-8 месяцев.

«Серьезная травма Марка – худший эпизод матча со «Штурмом». Он пропустит существенный период времени. Вся команда его поддержала и продолжит это делать, ведь это капитан команды и наш ключевой игрок. Обидно, что это произошло в товарищеской игре на сборах. Это футбол и редко когда удается играть без травм.

Хочется пожелать Марку, чтобы он как можно скорее выздоровел. Он сильный футболист и психологически устойчивый человек, поэтому я убежден, что он справится со всеми вызовами и вернется таким же сильным футболистом, у него все получится в его карьере», – сказал Пономарев.