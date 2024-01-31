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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 16:24 | Обновлено 31 января 2024, 16:59
191
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Травма Сапуги – худший эпизод матча со Штурмом»

Наставник «Руха» – о серьезной травме Марка Сапуги

31 января 2024, 16:24 | Обновлено 31 января 2024, 16:59
191
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Травма Сапуги – худший эпизод матча со Штурмом»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В контрольном матче со «Штурмом» (0:0) капитан «Руха» Марко Сапуга получил разрыв крестообразной связки. По предварительной информации, Сапуга пропустит 7-8 месяцев.

«Серьезная травма Марка – худший эпизод матча со «Штурмом». Он пропустит существенный период времени. Вся команда его поддержала и продолжит это делать, ведь это капитан команды и наш ключевой игрок. Обидно, что это произошло в товарищеской игре на сборах. Это футбол и редко когда удается играть без травм.

Хочется пожелать Марку, чтобы он как можно скорее выздоровел. Он сильный футболист и психологически устойчивый человек, поэтому я убежден, что он справится со всеми вызовами и вернется таким же сильным футболистом, у него все получится в его карьере», – сказал Пономарев.

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Виталий Пономарев Рух Львов Марко Сапуга товарищеские матчи травма травма колена учебно-тренировочные сборы Штурм Грац контрольные матчи УПЛ пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
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