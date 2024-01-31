Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Руха вылетел до конца сезона
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 14:22 | Обновлено 31 января 2024, 14:38
348
1

Капитан Руха вылетел до конца сезона

У Марко Сапуги диагностирован разрыв крестообразной связки

31 января 2024, 14:22 | Обновлено 31 января 2024, 14:38
348
1
Капитан Руха вылетел до конца сезона
ФК Рух. Марко Сапуга

Травма Марко Сапуги в товарищеском матче со «Штурмом» (0:0), о которой Sport.ua сообщал накануне, оказалась более серьезной.

Как сообщает официальный сайт львовян, после обследования у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления после таких травм – семь-восемь месяцев, но врачи не исключают, что Марко вернется в игру быстрее, учитывая его молодой возраст. Впрочем, в любом случае до конца нынешнего сезона он уже не поможет команде.

«Сейчас наблюдается эпидемия повреждений передней скрещенной связки в современном скоростном и интенсивном футболе. Диагностику МРТ провели в клинике Загреба с использованием современного оборудования. Это было требование хирурга Роберта Шмигельского, который будет на следующей неделе проводить операцию Марко Сапуге в Варшаве по реконструкции крестообразной связки. Примерное время возвращения в футбол составляет 7-8 месяцев. Организм Марка еще очень молод и, как показало обследование МРТ, опорно-двигательный аппарат продолжает расти.

Методика операции по реконструкции связки подобрана индивидуально для Марко, чтобы не ограничивать рост костей. Учитываем работоспособность и настойчивость Сапуги в работе, поэтому сроки его возвращения могут быть и короче, но, конечно, мы будем ориентироваться на показатели МРТ, рекомендации хирурга, оценивать состояние колена, показатели функциональных тестов, в частности соотношение силы оперированной и неоперированной ноги перед возвращением на футбольное поле. На сегодня Марко получил всю первичную помощь после повреждения согласно протоколу RICE (Rest/Ice/Compression/Elevation). Его состояние удовлетворительное.

Мы уже приступили к этапу подготовки к операции и работаем с другими мышцами в спортзале, чтобы поддерживать тонус. Для каждого профессионального футболиста такой диагноз, как разрыв крестообразной связки, – это шок. Марко очень мужественно и не по возрасту осознал, что случилось, и готов это испытание пройти, чтобы вернуться на поле еще сильнее», – сказал руководитель медицинской службы «Руха» Юрий Полигас.

По теме:
Рух Львов – Штурм – 0:0. Сапуга получил травму. Видеообзор матча
Рух Львов – Браво – 0:3. Игра резервным составом. Видео голов и обзор матча
Капитан Руха получил травму в спарринге с австрийским Штурмом
Марко Сапуга травма колена Рух Львов восстановление операция на колене
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Футбол | 30 января 2024, 20:10 304
Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет
Источник: Судаков продлил контракт с Шахтером. Сумма отступных впечатляет

Сумма отступных в новом контракте составит более ста миллионов евро

ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Футбол | 31 января 2024, 07:20 7
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ

30 января «Арсенал» переиграл «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 2:1

Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Бокс | 30.01.2024, 17:40
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»
Футбол | 31.01.2024, 11:27
Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»
Александр ДЕНИСОВ: «Эффективность Полесья – это доход от ЛЧ и трансферов»
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31.01.2024, 10:30
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
locator-x
Сподіваємося, до осінніх матчів U-21 проти Англії, П.Ірл. та Сербії прийде у норму. Шкода, але таке життя. Здоров'я!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 8
Футбол
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
29.01.2024, 22:10 1
Футбол
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 11
Бокс
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем