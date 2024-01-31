Капитан Руха вылетел до конца сезона

Травма Марко Сапуги в товарищеском матче со «Штурмом» (0:0), о которой Sport.ua сообщал накануне, оказалась более серьезной.

Как сообщает официальный сайт львовян, после обследования у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления после таких травм – семь-восемь месяцев, но врачи не исключают, что Марко вернется в игру быстрее, учитывая его молодой возраст. Впрочем, в любом случае до конца нынешнего сезона он уже не поможет команде.

«Сейчас наблюдается эпидемия повреждений передней скрещенной связки в современном скоростном и интенсивном футболе. Диагностику МРТ провели в клинике Загреба с использованием современного оборудования. Это было требование хирурга Роберта Шмигельского, который будет на следующей неделе проводить операцию Марко Сапуге в Варшаве по реконструкции крестообразной связки. Примерное время возвращения в футбол составляет 7-8 месяцев. Организм Марка еще очень молод и, как показало обследование МРТ, опорно-двигательный аппарат продолжает расти.

Методика операции по реконструкции связки подобрана индивидуально для Марко, чтобы не ограничивать рост костей. Учитываем работоспособность и настойчивость Сапуги в работе, поэтому сроки его возвращения могут быть и короче, но, конечно, мы будем ориентироваться на показатели МРТ, рекомендации хирурга, оценивать состояние колена, показатели функциональных тестов, в частности соотношение силы оперированной и неоперированной ноги перед возвращением на футбольное поле. На сегодня Марко получил всю первичную помощь после повреждения согласно протоколу RICE (Rest/Ice/Compression/Elevation). Его состояние удовлетворительное.

Мы уже приступили к этапу подготовки к операции и работаем с другими мышцами в спортзале, чтобы поддерживать тонус. Для каждого профессионального футболиста такой диагноз, как разрыв крестообразной связки, – это шок. Марко очень мужественно и не по возрасту осознал, что случилось, и готов это испытание пройти, чтобы вернуться на поле еще сильнее», – сказал руководитель медицинской службы «Руха» Юрий Полигас.