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Товарищеские матчи
Рух Львов
30.01.2024 12:30 – FT 0 : 3
Браво
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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 03:23 | Обновлено 31 января 2024, 04:08
49
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Рух Львов – Браво – 0:3. Игра резервным составом. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеской встречи, сыгранной 30 января в Словении

31 января 2024, 03:23 | Обновлено 31 января 2024, 04:08
49
0
Рух Львов – Браво – 0:3. Игра резервным составом. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

Львівський «Рух» зіграв свій третій спаринг на зимових зборах і суперником став словенський «Браво». На матч із командою з Любляни Віталій Пономарьов випустив дуже молодий склад – середній вік стартової одинадцятки «жовто-чорних» становив 19,1 років.

Матч розпочався у неспішному темпі й перший дійсно небезпечний момент виник лише у середині тайму, коли Герета здійснив блискучий сейв після того, як нападник словенців розстрілював ворота ударом головою впритул. А на 37-й хвилині гравці «Браво» з фолом відібрали м’яч у львів’ян, розвинули атаку, і Поплатнік замкнув простріл з флангу, відкривши рахунок у матчі. «Рухівці» мали кілька моментів після стандартів, але не реалізували їх.

Другий тайм розпочався зі швидкого голу: на 48-й хвилині захисники дальньою передачею вивели в атаку Іванчека, який розібрався із захисником та пробив Ванівського. «Жовто-чорні» відповіли моментом Денисова, який бив головою після подачі у виконанні Кітели – голкіпер зловив м’яч у дальньому куті воріт. Втім словенці забили третій гол: швидкий вихід з оборони в атаку завершив забитим м’ячем Селан.

Після цього Денисов мав ще одну нагоду відзначитись – його удар знову парирував голкіпер команди з Любляни. Наприкінці поєдинку «Браво» заробив пенальті, але Ванівський відбив удар Тучіча з одинадцятиметрового. Свій момент також створив Теслюк – після сольного проходу Денис пробив повз ворота.

У підсумку, молодь «Руху» поступилась з рахунком 0:3.

Товариський матч. 30 січня 2024 року. Чатеж (Словенія)

«Рух» (Львів, Україна) – «Браво» (Любляна, Словенія) – 0:3 (0:1)

Голи: Поплатнік, 37, Іванчек, 48, Селан, 65

Попередження: Підгурський, 57

Нереалізований пенальті: Тучіч, 85 (сейв голкіпера)

«Рух»: Герета (Ванівський, 46), Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Підгурський, Столярчук (Карабін, 61), О. Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпієв, 61), Непейпієв (Касарда, 46), Карабін (Денисов, 46)

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Источник Sport.ua
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