Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 30 января в 12:00 по киевскому времени
Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Рух» и словенский клуб «Браво» из Любляны.
Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Львовский «Рух» в рамках подготовительного сбора в Словении запланировал на 30 января проведение двух товарищеских матчей. Игра с «Браво» - первый спарринг дня. Затем у львовян состоится встреча с австрийской командой «Штурм» из Граца, начало – в 15:00.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух».
Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча
Матч начнется в 17:00, а не в 18:30, как планировалось ранее