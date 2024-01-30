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Товарищеские матчи
Рух Львов
30.01.2024 12:00 - : -
Браво
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 07:41 |
23
0

Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 30 января в 12:00 по киевскому времени

30 января 2024, 07:41 |
23
0
Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Рух» и словенский клуб «Браво» из Любляны.

Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.

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Львовский «Рух» в рамках подготовительного сбора в Словении запланировал на 30 января проведение двух товарищеских матчей. Игра с «Браво» - первый спарринг дня. Затем у львовян состоится встреча с австрийской командой «Штурм» из Граца, начало – в 15:00.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух».

Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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