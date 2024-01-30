Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Рух» и словенский клуб «Браво» из Любляны.

Начало поединка запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский «Рух» в рамках подготовительного сбора в Словении запланировал на 30 января проведение двух товарищеских матчей. Игра с «Браво» - первый спарринг дня. Затем у львовян состоится встреча с австрийской командой «Штурм» из Граца, начало – в 15:00.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух».

Рух – Браво. Смотреть онлайн. LIVE трансляция