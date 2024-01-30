Рух проиграл в контрольном матче. Средний возраст команды – 19 лет
Команда готовится ко второй части сезона
«Рух» на сборе в Турции провел третий контрольный матч, а соперником был словенский клуб «Браво».
Львовская команда уступила со счетом 0:3, а клуб сообщает, что средний возраст состава, который выпустил наставник Виталий Пономарев, был 19,1 лет.
Товарищеский матч
«Рух» (Львов, Украина) – «Браво» (Любляна, Словения) 0:3
«Рух»: Герета (Ванивский, 46), Китела, Матвеев, Баршак, Теслюк, Пидгурский, Столярчук (Карабин, 61), А.Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпиев, 61), Непейпиев (Касарда, 46), Карабин (Денисов, 46)
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