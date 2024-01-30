Рух проиграл в контрольном матче. Средний возраст команды – 19 лет

«Рух» на сборе в Турции провел третий контрольный матч, а соперником был словенский клуб «Браво».

Львовская команда уступила со счетом 0:3, а клуб сообщает, что средний возраст состава, который выпустил наставник Виталий Пономарев, был 19,1 лет.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Браво» (Любляна, Словения) 0:3

«Рух»: Герета (Ванивский, 46), Китела, Матвеев, Баршак, Теслюк, Пидгурский, Столярчук (Карабин, 61), А.Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпиев, 61), Непейпиев (Касарда, 46), Карабин (Денисов, 46)