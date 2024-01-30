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Товарищеские матчи
Рух Львов
30.01.2024 12:30 – FT 0 : 3
Браво
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 15:11 |
337
1

Рух проиграл в контрольном матче. Средний возраст команды – 19 лет

Команда готовится ко второй части сезона

30 января 2024, 15:11 |
337
1
Рух проиграл в контрольном матче. Средний возраст команды – 19 лет
ФК Рух

«Рух» на сборе в Турции провел третий контрольный матч, а соперником был словенский клуб «Браво».

Львовская команда уступила со счетом 0:3, а клуб сообщает, что средний возраст состава, который выпустил наставник Виталий Пономарев, был 19,1 лет.

Товарищеский матч

«Рух» (Львов, Украина) – «Браво» (Любляна, Словения) 0:3

«Рух»: Герета (Ванивский, 46), Китела, Матвеев, Баршак, Теслюк, Пидгурский, Столярчук (Карабин, 61), А.Федор (Столярчук, 89), Квас (Непейпиев, 61), Непейпиев (Касарда, 46), Карабин (Денисов, 46)

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Рух Львов контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
Це товариський матч, в якому тренер вирішив перевірити молодь, тому не варто прискіпливо дивитися на рахунок, хоча, звичайно, кому приємно програвати, та ще й 0:3. Якщо в цілому переглянути рахунки українських команд на зборах, то взагалі не видно приводу до оптимізму. Будем сподіватися, що це тільки тренування, і що в офіційних іграх і гра, і результати будуть набагато кращіми.
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