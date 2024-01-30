Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Интер Майами. Роналду vs Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 1 февраля в 20:00 по Киеву
1 февраля состоится товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).
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Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
«Последний танец»: Криштиану Роналду vs Лионель Месси. 28 января «цапли» уступили «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.
Отметим, что за американский клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, также выступают еще 3 бывших соперника КриРо из «Барсы»: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Цвета «Интер Майами» защищает и украинский защитник Сергей Кривцов.
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