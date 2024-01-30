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Аль-Наср Эр-Рияд
01.02.2024 20:00 - : -
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 января 2024, 21:48 |
349
0

Аль-Наср – Интер Майами. Роналду vs Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 1 февраля в 20:00 по Киеву

30 января 2024, 21:48 |
349
0
Аль-Наср – Интер Майами. Роналду vs Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Криштиану Роналду и Лионель Месси

1 февраля состоится товарищеский матч между командами «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Интер Майами» (США).

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Поединок пройдет в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Последний танец»: Криштиану Роналду vs Лионель Месси. 28 января «цапли» уступили «Аль-Хилялю» со счетом 3:4.

Отметим, что за американский клуб, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, также выступают еще 3 бывших соперника КриРо из «Барсы»: Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Цвета «Интер Майами» защищает и украинский защитник Сергей Кривцов.

📺 Видеотрансляция
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Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами смотреть онлайн товарищеские матчи Сергей Кривцов Криштиану Роналду Лионель Месси
Источник Sport.ua
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