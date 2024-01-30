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Украина. Первая лига
30 января 2024, 11:21 | Обновлено 30 января 2024, 11:31
215
0

Металлист определился с несколькими спаррингами

На этой неделе харьковская команда впервые после отпуска соберется в полном составе

30 января 2024, 11:21 | Обновлено 30 января 2024, 11:31
215
0
Металлист определился с несколькими спаррингами
ФК Металлист. Андрей Анищенко

Зимние сборы харьковского «Металлиста» стартуют 1 февраля. Готовиться к весенней части сезона желто-синие будут в Ужгороде, городе, где базируются уже полтора года.

Как стало известно Sport.ua, первый спарринг в этом году «Металлист» планирует провести 10 февраля. Информации о сопернике пока нет.

На данный момент утверждены контрольные матчи харьковчан с «Карпатами» (17 февраля), «Скалой 1911» (27 февраля), «Агробизнесом» (29 февраля) и «Буковиной» (1 марта).

Также среди возможных спарринг-партнеров команды Андрея Анищенко тернопольская «Нива» и «Звягель», которые часть зимней подготовки проведут в Закарпатье.

«Металлист» занимает 6-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Во время зимней паузы клуб уже покинули защитник Александр Маткобожик, полузащитники Виктор Ян и Эдвард Кобак.

Вместе с тем после аренды в «Карпатах» в команду может вернуться защитник Богдан Порох.

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Металлист Харьков инсайд Андрей Анищенко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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