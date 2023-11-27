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Украина. Первая лига
27 ноября 2023, 23:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:26
424
0

Контракт расторгнут. На одного бразильца в Металлисте стало меньше

Хавбек Виктор Ян улетел в Бразилию и продолжит карьеру в другом клубе

27 ноября 2023, 23:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:26
424
0
Контракт расторгнут. На одного бразильца в Металлисте стало меньше
ФК Металлист Харьков. Виктор Ян

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» и центральный полузащитник Виктор Ян договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2024 года.

Воспитанник «Сантоса» в харьковском клубе надолго не задержался. Бывший игрок юношеских сборных Бразилии улетел на родину и продолжит карьеру в другом клубе.

22-летний Виктор Ян присоединился к «Металлисту» в июле нынешнего года, перебравшись в Украину из «Куябы». В составе желто-синих он провел 5 матчей в Первой лиге (дважды появлялся на поле с первых минут, еще трижды выходил на замену), но результативными действиями не отметился.

«Металлист» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги набрал 14 очков и занял 9-е место в группе А. Весной команда Андрея Анищенко стартует в группе выбывания.

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Виктор Ян Металлист Харьков расторжение контракта трансферы Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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