Контракт расторгнут. На одного бразильца в Металлисте стало меньше

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» и центральный полузащитник Виктор Ян договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2024 года.

Воспитанник «Сантоса» в харьковском клубе надолго не задержался. Бывший игрок юношеских сборных Бразилии улетел на родину и продолжит карьеру в другом клубе.

22-летний Виктор Ян присоединился к «Металлисту» в июле нынешнего года, перебравшись в Украину из «Куябы». В составе желто-синих он провел 5 матчей в Первой лиге (дважды появлялся на поле с первых минут, еще трижды выходил на замену), но результативными действиями не отметился.

«Металлист» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги набрал 14 очков и занял 9-е место в группе А. Весной команда Андрея Анищенко стартует в группе выбывания.