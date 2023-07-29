ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинца и двух легионеров

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контрактов с защитником Габриэлем Гомесом, а также хавбеками Виктором Яном и Денисом Пидручным.

Бразильский защитник Гомес в минувшем сезоне выступал за «Днепр-1», однако провел только 5 матчей. Бразилец Ян выступает на позиции опорного и центрального полузащитника.

Украинец Пидручный в прошлом сезоне выступал за «Горняк-Спорт». Действует на позиции центрального хавбека.