Украина. Первая лига29 июля 2023, 15:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинца и двух легионеров
К команде присоединились Ян, Гомес и Пидручный
29 июля 2023, 15:11 |
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Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контрактов с защитником Габриэлем Гомесом, а также хавбеками Виктором Яном и Денисом Пидручным.
Бразильский защитник Гомес в минувшем сезоне выступал за «Днепр-1», однако провел только 5 матчей. Бразилец Ян выступает на позиции опорного и центрального полузащитника.
Украинец Пидручный в прошлом сезоне выступал за «Горняк-Спорт». Действует на позиции центрального хавбека.
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