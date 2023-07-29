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Украина. Первая лига
29 июля 2023, 15:11 |
286
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинца и двух легионеров

К команде присоединились Ян, Гомес и Пидручный

29 июля 2023, 15:11 |
286
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал украинца и двух легионеров
ФК Металлист

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контрактов с защитником Габриэлем Гомесом, а также хавбеками Виктором Яном и Денисом Пидручным.

Бразильский защитник Гомес в минувшем сезоне выступал за «Днепр-1», однако провел только 5 матчей. Бразилец Ян выступает на позиции опорного и центрального полузащитника.

Украинец Пидручный в прошлом сезоне выступал за «Горняк-Спорт». Действует на позиции центрального хавбека.

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Источник ФК Металлист
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