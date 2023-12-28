Металлист расторг контракт с экс-защитником Миная и Вереса

Как стало известно Sport.ua, «Металлист» и центральный защитник Александр Маткобожик расторгли контракт по соглашению сторон.

О том, что харьковчане не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с игроком, Sport.ua сообщал еще в конце ноября.

25-летний Маткобожик перебрался в стан «желто-синих» в начале августа этого года из «Вереса». В составе «Металлиста» уроженец Ковеля провел 12 матчей в Первой лиге, в одном из которых был удален с поля.

Ранее Александр Маткобожик поиграл также за «Зирку» и «Минай» (в Первой лиге и УПЛ), «Волынь» (в Первой лиге) и «Карпаты» (во Второй лиге).

«Металлист» по итогам первого этапа Первой лиги занял 9-е место в группе, А, набрав 14 очков. В марте команда Андрея Анищенко начнет выступления в группе «Выбывание» с шестой стартовой позиции.

Напомним, до Маткобожика харьковчане успели попрощаться с бразильским полузащитником.