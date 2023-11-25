Металлист расстанется с экс-защитником Вереса

В последних трех матчах чемпионата Первой лиги «Металлист» набрал 7 очков (ровно столько, сколько в первых 15 турах). К успешной серии харьковчан оказался непричастен центральный защитник Александр Маткобожик. И если за игрой с «Прикарпатьем» он наблюдал со скамейки запасных, то на матчи с бузовской «Нивой» и «Хустом» футболист даже не попал в заявку.

По информации Sport.ua, в «Металлисте» решили отказаться от услуг Маткобожика.

25-летний защитник присоединился к желто-синим в начале августа, когда подписал годичный контракт.

В текущем сезоне Первой лиги Александр Маткобожик провел 12 матчей, совершив ряд грубых ошибок, приведших к потере командой очков. Ранее уроженец Ковеля успел поиграть также за «Зирку», «Волынь», «Минай» и «Карпаты».

«Металлист» завершил первый этап чемпионата Первой лиги на 9-м месте в группе А. Весной харьковчане поборются за сохранение прописки в дивизионе в группе «Выбывание».

Команды, которые займут 18–20 места в Первой лиге, вылетят во Вторую лигу. Коллективам, занявшим 16–17 места в Первой лиге, предстоит провести стыковые матчи с командами, занявшими 2–3 места во Второй лиге.