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Чемпионат Украины
Прикарпатье
24.11.2023 12:00 – FT 2 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:33
466
0

Итоги первого раунда. Прикарпатье вышло в финальный раунд Первой лиги

Стали известны все 5 участников от группы A, которые поведут борьбу за топ-10

24 ноября 2023, 23:00 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:33
466
0
Итоги первого раунда. Прикарпатье вышло в финальный раунд Первой лиги
ФК Прикарпатье

24 ноября в Первой лиге завершился первый раунд в группе A. 10 команд сыграли в два круга, 18 туров.

В последнем туре Прикарпатье обыграло Агробизнес (2:0) и вышло в финальный раунд Первой лиги. Голы забили: Андрей Хома (43 мин) и Василий Француз (79 мин).

Стали известны все 5 участников от группы A, которые поведут борьбу за топ-10.

Топ-5 группы A: Карпаты (45 очков), Эпицентр (31), Агробизнес (29), Нива Бузовая (27), Прикарпатье (26).

Все набранные в первом раунде очки сохраняются для весенней стадии соревнований.

По 5 лучших команд из каждой группы весной разыграют 2 путевки в УПЛ (плюс две команды выйдут в переходный плей-офф).

Из группы B точно вышли: Ингулец (41), Левый берег (33) и Виктория (30), а еще две команды будут определены 25 ноября среди трех претендентов: Мариуполь (28), Полтава (28), Металлург (25).

Чемпионат Украины. Первая лига

Итоги группового раунда в группе A

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Источник Sport.ua
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