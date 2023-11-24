Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст

24 ноября прошли поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Лидер группы А львовские «Карпаты» разгромили тернопольскую «Ниву», а ивано-франковское «Прикарпатье» обыграло «Агробизнес» на домашнем поле и сократило расстояние от второго места группы А до пяти очков. Выездные триумфы на свой счет также записали харьковский «Металлист», «Эпицентр» и «Подолье».

Первая лига. 18 тур. Группа А, 24 ноября.

Буковина – Подолье – 0:2

Голы: Войтиховский, 16, Костенко, 78.

Карпаты – Нива Т. – 3:0

Голы: Картушев, 65, Невес, 78, Чачуа, 89.

Нива – Эпицентр – 0:2

Голы: Горный, 34, 77.

Прикарпатье – Агробизнес – 2:0

Голы: Хома, 43, Француз, 79.

Хуст – Металлист – 1:2

Голы: Василинец, 82 – Гомеш, 3, Луцев, 57 (пенальти).

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