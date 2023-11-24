Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст
Чемпионат Украины
Хуст
24.11.2023 12:00 – FT 1 : 2
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 14:26 |
298
1

Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст

Завершился игровой день в Первой лиге

24 ноября 2023, 14:26 |
298
1
Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст
ФК Карпаты.

24 ноября прошли поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Лидер группы А львовские «Карпаты» разгромили тернопольскую «Ниву», а ивано-франковское «Прикарпатье» обыграло «Агробизнес» на домашнем поле и сократило расстояние от второго места группы А до пяти очков. Выездные триумфы на свой счет также записали харьковский «Металлист», «Эпицентр» и «Подолье».

Первая лига. 18 тур. Группа А, 24 ноября.

Буковина – Подолье – 0:2

Голы: Войтиховский, 16, Костенко, 78.

Карпаты – Нива Т. – 3:0

Голы: Картушев, 65, Невес, 78, Чачуа, 89.

Нива – Эпицентр – 0:2

Голы: Горный, 34, 77.

Прикарпатье – Агробизнес – 2:0

Голы: Хома, 43, Француз, 79.

Хуст – Металлист – 1:2

Голы: Василинец, 82 – Гомеш, 3, Луцев, 57 (пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Президент Вереса: «Никакого банкротства нет. Но клубы в Украине убыточны»
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Металлург Запорожье Полтава Чернигов чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг Ингулец Диназ Вышгород Левый берег ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола
Футбол | 24 ноября 2023, 09:16 19
РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола
РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола

Гарри считает, что если за Михаила отдали 90 млн фунтов стерлингов, то он должен понимать все

Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Футбол | 23 ноября 2023, 15:25 1
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны

Савио должен остаться в «Жироне» еще на несколько сезонов

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23.11.2023, 15:20
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Футбол | 23.11.2023, 15:17
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Футбол | 24.11.2023, 14:32
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Не только Ювентус. Названы еще 9 клубов, которые интересуются Судаковым
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AutumnBridge
Главный матч года Металлист выиграл.  Осталось повторить весной с тем же Хустом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
22.11.2023, 15:47 15
Футбол
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 123
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 4
Футбол
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
«Ненавижу эту страну». Бронзовую призерку ЧМ выгнали из сборной Украины
24.11.2023, 04:59 15
Художественная гимнастика
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем