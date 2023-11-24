Первая лига. Карпаты разгромили Ниву, Металлист обыграл Хуст
Завершился игровой день в Первой лиге
24 ноября прошли поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Лидер группы А львовские «Карпаты» разгромили тернопольскую «Ниву», а ивано-франковское «Прикарпатье» обыграло «Агробизнес» на домашнем поле и сократило расстояние от второго места группы А до пяти очков. Выездные триумфы на свой счет также записали харьковский «Металлист», «Эпицентр» и «Подолье».
Первая лига. 18 тур. Группа А, 24 ноября.
Буковина – Подолье – 0:2
Голы: Войтиховский, 16, Костенко, 78.
Карпаты – Нива Т. – 3:0
Голы: Картушев, 65, Невес, 78, Чачуа, 89.
Нива – Эпицентр – 0:2
Голы: Горный, 34, 77.
Прикарпатье – Агробизнес – 2:0
Голы: Хома, 43, Француз, 79.
Хуст – Металлист – 1:2
Голы: Василинец, 82 – Гомеш, 3, Луцев, 57 (пенальти).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гарри считает, что если за Михаила отдали 90 млн фунтов стерлингов, то он должен понимать все
Савио должен остаться в «Жироне» еще на несколько сезонов