Первая лига. Матчи 18-го тура, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 24 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 18-го тура Первой лиги
24 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе A.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этот день одновременно проходят все матчи группы A.
Будет разыграна последняя 5-я путевка от группы в финальный весенний раунд,
Первая лига. 18-й тур, 24 ноября
- 12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
- 12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь
- 12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский
- 12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск
- 12:00. Хуст – Металлист Харьков
Турнирная таблица
12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь
12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский
12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск
12:00. Хуст – Металлист Харьков
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