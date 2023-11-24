Первая лига. Матчи 18-го тура, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

24 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе A.

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В этот день одновременно проходят все матчи группы A.

Будет разыграна последняя 5-я путевка от группы в финальный весенний раунд,

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября

12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь

12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский

12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск

12:00. Хуст – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь

12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский

12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск

12:00. Хуст – Металлист Харьков