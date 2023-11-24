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Чемпионат Украины
Хуст
24.11.2023 12:00 - : -
Металлист
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Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:59
129
0

Первая лига. Матчи 18-го тура, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 24 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 18-го тура Первой лиги

24 ноября 2023, 10:52 | Обновлено 24 ноября 2023, 10:59
129
0
Первая лига. Матчи 18-го тура, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Буковина

24 ноября в 12:00 проходят поединки 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей последнего тура первого раунда в группе A.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этот день одновременно проходят все матчи группы A.

Будет разыграна последняя 5-я путевка от группы в финальный весенний раунд,

Первая лига. 18-й тур, 24 ноября

  • 12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
  • 12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь
  • 12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск
  • 12:00. Хуст – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

12:00. Карпаты Львов – Нива Тернополь

12:00. Нива Бузовая – Эпицентр Каменец-Подольский

12:00. Прикарпатье И-Ф – Агробизнес Волочиск

12:00. Хуст – Металлист Харьков

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Источник Sport.ua
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