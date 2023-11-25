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25 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 25 ноября 2023, 05:52
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Изменения в команде во время зимней паузы будут»

Тренер «Карпат» поделился планами на будущее

25 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 25 ноября 2023, 05:52
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Изменения в команде во время зимней паузы будут»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовский «Карпат» Мирон Маркевич после победы над тернопольской «Нивой» (3:0) поделился ожиданиями от зимнего межсезонья и проанализировал свою команду.

– Мы закончили этот год на первом месте в турнирной таблице, я рад этому. Что касается сегодняшнего матча, то первый тайм был невнятным. Пришлось немного поссориться с ребятами, донести до них, что так играть нельзя. Хорошо, что меня послушали. Второй тайм был гораздо лучше, поэтому есть результат.

– Какая ситуация с травмированными Сакивым и Рябовым и почему заменили Костенко?

– Костенко заменили после первого тайма тоже из-за повреждений. Его ударили в голову, Ян почувствовал боль. Сакиву сейчас делают снимок, а что касается Рябова, то у него отек голеностопа. Хорошо, что сегодня была заключительная игра года, и я думаю, что к сборам Артур будет готов.

– На сколько процентов команда изменится во время зимней паузы?

– Конечно, некоторые изменения будут. Пока что мы не можем ничего сказать, ведь идут переговоры с футболистами. Удастся ли нам подписать новых игроков – будет понятно в течение месяца. Конечно, мы хотели бы усилиться, но это зависит от переговоров. Потому увидим.

– Какой матч «Карпат»в этом году вам понравился больше всего?

– Домашний поединок против «Агробизнеса» – от начала и до конца. Остальные матчи нравились фрагментами. Был очень хороший первый тайм с «Эпицентром», но провалили второй. Сегодня неудачно сыграли в первой половине встречи, и совсем другая игра была во второй. Мы не можем добиться от игроков, чтобы в течение всех 90 минут мы действовали стабильно: вышли, хорошо начали и завершили. Но за пять месяцев команда не делается, нужно время. Сейчас будут зимние сборы, летом у нас не было такой возможности. Главное было собрать команду. Однако отмечу, что с каждым матчем мы играем лучше.

– Есть список игроков, которые уже точно покинут «Карпаты»?

– Пока мы никого отправлять не будем. Сейчас не так-то легко найти футболистов. Теперь игроки, которые есть в нашем распоряжении, будут готовиться ко второму кругу. Зависит от того, кого мы возьмем. Возможно, тогда кто-нибудь уйдет в аренду.

– Игор Невес забил восемь мячей, Амвросий Чачуа – пять. Что скажете об их игре?

– Чачуа молодец, он старается и полностью отдается игре. Каждый матч проводит без замен, каждый поединок пробегает 12 км, это очень высокий показатель. Амвросий – настоящий капитан. Что касается Игора Невеса, он тоже демонстрирует неплохой результат, но конечно, что мы ищем еще нападающего, потому что он у нас один. Это сейчас наш наибольший дефицит, ведь один форвард не сможет вытянуть второй круг, – . сказал Маркевич.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич Карпаты Львов Нива Тернополь
Источник ФК Карпаты Львов
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