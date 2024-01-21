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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 00:11 |
222
0

Металлист расстался с воспитанником днепровского футбола

Эдвард Кобак продолжит карьеру в другой команде

21 января 2024, 00:11 |
222
0
Металлист расстался с воспитанником днепровского футбола
ФК Металлист. Эдвард Кобак

Как стало известно Sport.ua, правый вингер Эдвард Кобак покинул «Металлист» и продолжит карьеру в другой команде.

21-летний левша стал игроком «желто-синих» в начале сентября прошлого года, но в футболке «Металлиста» вышел на поле лишь дважды — в октябрьских матчах с «Подольем» и тернопольской «Нивой» (82 минуты в сумме).

Ранее Кобак выступал за «Днепр» (во Второй лиге), юниорскую и молодежную команды «Шахтера», «Минай» (10 матчей в УПЛ), а также хорватскую «Дубраву», польские «Карпаты» (Кросно) и черногорскую «Искру».

«Металлист» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 6-е место с 14 очками.

Ранее харьковчане попрощались с одним из легионеров, а также экс-защитником «Миная» и «Вереса».

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Источник Sport.ua
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