Металлист расстался с воспитанником днепровского футбола

Как стало известно Sport.ua, правый вингер Эдвард Кобак покинул «Металлист» и продолжит карьеру в другой команде.

21-летний левша стал игроком «желто-синих» в начале сентября прошлого года, но в футболке «Металлиста» вышел на поле лишь дважды — в октябрьских матчах с «Подольем» и тернопольской «Нивой» (82 минуты в сумме).

Ранее Кобак выступал за «Днепр» (во Второй лиге), юниорскую и молодежную команды «Шахтера», «Минай» (10 матчей в УПЛ), а также хорватскую «Дубраву», польские «Карпаты» (Кросно) и черногорскую «Искру».

«Металлист» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 6-е место с 14 очками.

Ранее харьковчане попрощались с одним из легионеров, а также экс-защитником «Миная» и «Вереса».