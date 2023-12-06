ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты разорвали арендное соглашение с игроком Металлиста

Львовский футбольный клуб «Карпаты» официально прекратили сотрудничество с 23-летним украинским защитником Богданом Порохом.

Руководство «львов» разорвала арендное соглашение с игроком в одностороннем порядке.

Контракт Богдана принадлежит харьковскому «Металлисту», а аренда в «Карпаты» должна была длиться до конца текущего сезона.

В кампании УПЛ 2023/24 Порох провел 9 матчей за львовскую команду. Результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» интересуются 24-летним гвинейским нападающим «Динамо» из Тбилиси Усманом Камара.