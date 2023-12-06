ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты разорвали арендное соглашение с игроком Металлиста
Богдан Порох покинул львовский клуб
Львовский футбольный клуб «Карпаты» официально прекратили сотрудничество с 23-летним украинским защитником Богданом Порохом.
Руководство «львов» разорвала арендное соглашение с игроком в одностороннем порядке.
Контракт Богдана принадлежит харьковскому «Металлисту», а аренда в «Карпаты» должна была длиться до конца текущего сезона.
В кампании УПЛ 2023/24 Порох провел 9 матчей за львовскую команду. Результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» интересуются 24-летним гвинейским нападающим «Динамо» из Тбилиси Усманом Камара.
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