30 января на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда в этом сезоне немало сил потратила на другие турниры. Она впервые добралась до полуфинального раунда Кубка Лиги, для чего нужно было пройти Тоттенхэм и как раз Эвертон. Дали дачники бой и Ливерпулю, но, открыв счет на выезде, проиграли 1-2. Дома с красными удалось, несмотря на быстрый пропущенный, навязать борьбу, но все же 1-1 означали вылет из турнира. Менее чем через 3 суток там же принимали, уже в рамках кубка Англии, Ньюкасл. Причем тот сразу показал, что замахнется на максимальный результат, так что борьба была тяжелой. Не факт, что хватил сил и мотивации сейчас на АПЛ. Благо, что там подопечные Марку Силвы идут пусть не так уверенно, как в прошлом сезоне, первом после очередного повышения из Чемпионшипа, но достаточно уверенно. В активе 24 очка, и об угрозе вылета говорить не приходится.

Эвертон

Клуб получил штраф в 10 очков из-за отображения в финансовых отчетах превышения расходов над доходами. И наказание могут увеличить еще, что может окончательно добить команду. Впрочем, пока что подопечные Шона Дайша выглядят достойно, особенно если вспомнить, что до этого 2 сезона кряду ириски только в последних турах спасались от вылета в Чемпионшип. Сейчас они даже с -10 ведут борьбу за семнадцатое, спасительное место. Еще и на кубок сил и мотивации хватало. Там, пусть и только в переигровке, выбили Кристал Пэлас. А с Лутоном не повезло: автогол Миколенко открыл счет, а итоговые 1-2 были оформлены на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Коттеджеры удачно играют против синих. У них 10 очков из 12 возможных в четырех последних очных матчах в АПЛ. Да и в Кубке Лиги в четвертьфинале затяжная серия пенальти закончилась в пользу Лено и компании.

Прогноз

Букмекерские конторы считают относительным фаворитом пары принимающую сторону. Но понятно, что обе стороны не блещут - ждем тут тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,87).