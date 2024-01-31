Игровой день АПЛ. Ничья для Миколенко, фиаско Де Дзерби, успех Сорок

30 января состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон» против «Фулхэма» (0:0). Безвыигрышная серия «Эвертона» продолжилась до пяти матчей в АПЛ.

«Брайтон» с экс-коучем «Шахтера» Роберто Де Дзерби потерпел фиаско на выезде в матче с «Лутон Таун» (0:4). Хет-трик оформил Элайджа Адебайо.

«Ньюкасл» на выезде разобрался с «Астон Виллой» (3:1) и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Читайте также: Арсенал с нестандартным ассистом Зинченко обыграл Ноттингем

АПЛ. 22-й тур, 30 января

Лутон – Брайтон – 4:0

Голы: Адебайо, 1, 42, 56, Огбене, 3

Фулхэм – Эвертон – 0:0

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 3:2

Голы: Эзе, 17, 27, Олисе, 67 – Бреретон, 1, Макети, 20

Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 1:3

Голы: Уоткинс, 71 – Шер, 32, 36, Морено, 52 (автогол0

Турнирная таблица

Фотогалерея: Виталий Миколенко