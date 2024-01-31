Игровой день АПЛ. Ничья для Миколенко, фиаско Де Дзерби, успех Сорок
30 января состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии
30 января состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон» против «Фулхэма» (0:0). Безвыигрышная серия «Эвертона» продолжилась до пяти матчей в АПЛ.
«Брайтон» с экс-коучем «Шахтера» Роберто Де Дзерби потерпел фиаско на выезде в матче с «Лутон Таун» (0:4). Хет-трик оформил Элайджа Адебайо.
«Ньюкасл» на выезде разобрался с «Астон Виллой» (3:1) и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
АПЛ. 22-й тур, 30 января
Лутон – Брайтон – 4:0
Голы: Адебайо, 1, 42, 56, Огбене, 3
Фулхэм – Эвертон – 0:0
Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 3:2
Голы: Эзе, 17, 27, Олисе, 67 – Бреретон, 1, Макети, 20
Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 1:3
Голы: Уоткинс, 71 – Шер, 32, 36, Морено, 52 (автогол0
Турнирная таблица
Фотогалерея: Виталий Миколенко
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