Во вторник, 30 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

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Начало поединка запланировано в 21:45по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 13-е место с 24 очками. У «Эвертона», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, 17 пунктов и 17-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta и телеканале Setanta Sports+.

Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция