Англия30 января 2024, 09:38 | Обновлено 30 января 2024, 09:41
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Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 21:45 поединок чемпионата Англии
30 января 2024, 09:38 | Обновлено 30 января 2024, 09:41
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Во вторник, 30 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 13-е место с 24 очками. У «Эвертона», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, 17 пунктов и 17-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta и телеканале Setanta Sports+.
Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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