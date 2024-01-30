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Чемпионат Англии
Фулхэм
30.01.2024 21:45 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 января 2024, 09:38 | Обновлено 30 января 2024, 09:41
56
0

Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 21:45 поединок чемпионата Англии

30 января 2024, 09:38 | Обновлено 30 января 2024, 09:41
56
0
Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Во вторник, 30 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Фулхэм» занимает 13-е место с 24 очками. У «Эвертона», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, 17 пунктов и 17-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta и телеканале Setanta Sports+.

Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фулхэм Фулхэм - Эвертон Эвертон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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