Англия31 января 2024, 05:45 | Обновлено 31 января 2024, 06:08
60
0
Фулхэм – Эвертон – 0:0. Миколенко сыграл за ирисок. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура чемпионата Англии
31 января 2024, 05:45 | Обновлено 31 января 2024, 06:08
60
0
30 января состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон» против «Фулхэма» (0:0).
Безвыигрышная серия «Эвертона» продолжилась до пяти матчей в АПЛ.
АПЛ. 22-й тур, 30 января
Фулхэм – Эвертон – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2024, 01:32 0
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги
Футбол | 30 января 2024, 17:16 1
Илья Волошин будет выступать за молодежную команду королевского клуба
Футбол | 30.01.2024, 20:10
Бокс | 30.01.2024, 09:49
Футбол | 30.01.2024, 23:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 12:58 8
29.01.2024, 07:50 6
29.01.2024, 18:35 1
29.01.2024, 07:10
29.01.2024, 00:08 5
29.01.2024, 21:33
29.01.2024, 13:10 35
30.01.2024, 09:00 10