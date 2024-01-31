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Чемпионат Англии
Фулхэм
30.01.2024 21:45 – FT 0 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 января 2024, 05:45 | Обновлено 31 января 2024, 06:08
60
0

Фулхэм – Эвертон – 0:0. Миколенко сыграл за ирисок. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура чемпионата Англии

31 января 2024, 05:45 | Обновлено 31 января 2024, 06:08
60
0
Фулхэм – Эвертон – 0:0. Миколенко сыграл за ирисок. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января состоялись матчи 22-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел полный матч за «Эвертон» против «Фулхэма» (0:0).

Безвыигрышная серия «Эвертона» продолжилась до пяти матчей в АПЛ.

АПЛ. 22-й тур, 30 января

Фулхэм – Эвертон – 0:0

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Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор Фулхэм - Эвертон
Источник Sport.ua
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