Виталий ПОНОМАРЕВ: «Балканские клубы играют на серьезном уровне»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал первые матчи команды на зимних сборах.

– Виталий Юрьевич, как Вы оцените первые спарринги «Руха» на зимних сборах?

– Мы знали, каких соперников выбираем себе для подготовки и понимали, что важно сыграть с сильными командами. Балканские клубы играют на серьезном уровне. Они демонстрируют интересный европейский футбол и это одна из причин, почему приехали на сборы именно в Словению.

Конечно, нужно всегда играть на победу, ребята об этом знают и тренерский штаб это подчеркивает. Но сейчас «Рух» на таком этапе подготовки, когда важен не только результат, но и определенные тренировочные аспекты. Футболисты сейчас работают под очень серьезными нагрузками: даже накануне матча они имели две тренировки, поэтому это нужно понимать, глядя на их игру. Несмотря на это я доволен своими игроками и тем, как они выглядят в тренировочном процессе.

– Много молодежи вышли на поле в спарринге с «Домжале», что можно сказать об их игре?

– В первом матче с «Домжале» сыграло много молодых футболистов, в частности Денисов и Баршак – игроки 2007 года рождения. Я доволен их игрой. Это важный психологический момент, ведь до этого они играли на уровне команд U-17, а теперь им пришлось противостоять старшим оппонентам, которые играют в элите своего национального чемпионата – «Домжале» борется за еврокубки в чемпионате Словении. Ребята выдержали это давление. Это же могу сказать и о других молодых игроках: Касарду и Кваса из команды U-19, которые теперь работают с первой командой.

– Дубль в игре со словенцами оформил Плюман, как можно оценить его действия на поле?

– Что касается Плюмана, то Фредди очень качественный футболист – когда он в хорошей форме, то это игрок, который может принести нам много пользы. Этот тонус нужно постоянно поддерживать и сохранять хорошие кондиции.

– Далее «Рух» сыграл с «Сараево». Довольны ли Вы тем, как футболисты провели этот сложный 120-минутный матч?

– Игроки физически выдержали тяжелый матч с «Сараево», играли без замен четыре тайма по 30 минут. Впрочем, на этом этапе подготовки это полезно для футболистов, ведь сейчас необходимо заложить фундамент физической подготовки на вторую часть сезона, наиграть игровые связи, наработать звенья в разных линиях.

«Рух» в игре с боснийцами создавал качественные голевые моменты, проводил хорошие атаки, но мы не реализовали их, зато пропустили два необязательных гола после индивидуальных ошибок. «Сараево» использовало два состава за 120 минут, а мы играли одним составом и держали темп на протяжении всего матча – я благодарен ребятам за это. В игре было заметно, что мы играли с сильным соперником. «Сараево» в этом сезоне играло в Лиге Конференций, поэтому имеет еврокубковый опыт и качественных игроков.

– На этом этапе подготовки команда работает согласно Вашим ожиданиям?

– На этих сборах и в дальнейшем мы будем играть против серьезных команд с хорошей подготовкой. Этот сбор является комплексным для нас. Сейчас я доволен тем, как проходит наш тренировочный процесс и теми условиями, которые нам обеспечил клуб. Ребята правильно относятся к тренировкам и несмотря на различные моменты на тренировках все мы работаем над тем, чтобы они росли как футболисты и улучшали свое мастерство.