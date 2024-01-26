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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 10:13 | Обновлено 26 января 2024, 10:17
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0

Рух – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 26 января в 18:30

26 января 2024, 10:13 | Обновлено 26 января 2024, 10:17
35
0
Рух – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча «Руха» и «Сараево» будет состояться из двух таймов по 60 минут каждый.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух» Львов.

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Рух Львов Сараево товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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