Украина. Премьер лига26 января 2024, 10:13 | Обновлено 26 января 2024, 10:17
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Рух – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 26 января в 18:30
26 января 2024, 10:13 | Обновлено 26 января 2024, 10:17
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В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча «Руха» и «Сараево» будет состояться из двух таймов по 60 минут каждый.
Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух» Львов.
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