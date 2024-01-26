В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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Встреча «Руха» и «Сараево» будет состояться из двух таймов по 60 минут каждый.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Рух» Львов.