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Товарищеские матчи
Рух Львов
26.01.2024 18:30 – FT 0 : 2
Сараево
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 04:40 | Обновлено 28 января 2024, 04:52
24
0

Рух – Сараево – 0:2. 4 тайма по 30 минут. Видео голов и обзор матча

Львовская команда провела второй матч за день

28 января 2024, 04:40 | Обновлено 28 января 2024, 04:52
24
0
Рух – Сараево – 0:2. 4 тайма по 30 минут. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Львовский «Рух» провел второй спарринг за день. После того, как молодежный состав уступил «Домжале» со счетом 2:3, настал черед играть основному составу.

Однако «основа» львовской команды выступила еще хуже, проиграв боснийскому клубу «Сараево» 0:2.

Игра была интересна тем, что проходила не в обычном формате, а продолжалась четыре тайма по тридцать минут.

Товарищеский матч

Рух – Сараево – 0:2

Голы: Ренан, 33, Пенаранда, 45

«Рух»: Герета, Роман, Холод, Дидык, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Касарда, 106), Климчук

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Источник ФК Рух Львов
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