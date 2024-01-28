Рух – Сараево – 0:2. 4 тайма по 30 минут. Видео голов и обзор матча
Львовская команда провела второй матч за день
Львовский «Рух» провел второй спарринг за день. После того, как молодежный состав уступил «Домжале» со счетом 2:3, настал черед играть основному составу.
Однако «основа» львовской команды выступила еще хуже, проиграв боснийскому клубу «Сараево» 0:2.
Игра была интересна тем, что проходила не в обычном формате, а продолжалась четыре тайма по тридцать минут.
Товарищеский матч
Рух – Сараево – 0:2
Голы: Ренан, 33, Пенаранда, 45
«Рух»: Герета, Роман, Холод, Дидык, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Касарда, 106), Климчук
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «сине-гранатовых» покинет пост главного тренера команды 30 июня 2024 года
В финальном поединке Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвень в двух сетах