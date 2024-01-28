Рух – Сараево – 0:2. 4 тайма по 30 минут. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» провел второй спарринг за день. После того, как молодежный состав уступил «Домжале» со счетом 2:3, настал черед играть основному составу.

Однако «основа» львовской команды выступила еще хуже, проиграв боснийскому клубу «Сараево» 0:2.

Игра была интересна тем, что проходила не в обычном формате, а продолжалась четыре тайма по тридцать минут.

Товарищеский матч

Рух – Сараево – 0:2

Голы: Ренан, 33, Пенаранда, 45

«Рух»: Герета, Роман, Холод, Дидык, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Касарда, 106), Климчук