Львовский Рух проиграл боснийскому Сараево во втором спарринге за день в Хорватии. Желто-черные пропустили дважды: на 33-й минуте забил Ренан, а на 45-й минуте окончательный счет в матче установил Пенаранда (0:2).

В хорватском Умаге Рух провел свой второй спарринг на текущих зимних сборах, а соперником желто-черных было Сараево. Если в первом товарищеском матче с Домжале (2:3) Виталий Пономарев проверял ближайший резерв, то против боснийской команды вышел приближенный к основе состав. Особенностью матча против «Сараево» было то, что вместо привычных двух таймов по 45 минут команды играли 4 тайма по 30 минут.

Обе команды сразу действовали на встречных курсах. Да, Климчук бил из-за пределов штрафной – голкипер легко справился с этим выстрелом. А уже в следующей атаке боснийцы атаковали левым флангом и создали хороший момент, но мяч пролетел недалеко от ближней штанги. Впоследствии «руховцы» разыграли классную комбинацию: в завершающей стадии атаки Притула с превосходной позиции пробил слишком легко и не реализовал свой случай. Тогда как через несколько минут блестящий сейв совершил Герета после удара в упор в ближний угол ворот. Далее Рунич запирал дальнюю штангу после прострела с фланга, но голкипер боснийцев выручил свою команду. А на 33-й минуте «руховцы» обрезались неподалеку от центра поля, а игроки «Сараево» перехватили мяч, сбежали в контратаку и забили усилиями Ренана Оливейры.

Желто-черные ответили двумя ударами Рунича: сначала Лях классно перевел мяч на правый фланг, где вингер его принял и мощно пробил, но не попал в ворота. После этого Рунич завершил ударом интересную комбинацию – голкипер совершил сейв мяч. В то же время «Сараево» снова организовало контратаку: Пенаранда не стал убегать в сторону ворот, а неожиданно пробил издалека, заскочив врасплох Герету, который не смог отреагировать на этот выстрел.

В конце второго микро-тайма боснийцы остались в меньшинстве – Хасич был удален с поля за острую реакцию на решение арбитра. Впрочем, на вторую половину матча «Сараево» вышло в совершенно новом составе и, по договоренности, доигрывало матч в полных составах. Свой момент у Романа, который бил со штрафного, но вратарь «Сараево» поймал мяч. Впоследствии он снова спас команду после опасного выстрела Климчука с линии штрафной. Несмотря на усталость, в конце игры «желто-черные» пытались отыграться, впрочем, «Сараево» удачно защищалось. Также в нескольких эпизодах, созданных боснийцами, хорошо сыграл Герета.

В итоге – поражение «Руха» со счетом 0:2. Следующий спарринг львовян будет со словенским «Браво» во вторник, 30 января, в Чатеже – стартовый свисток прозвучит в 12:00. Также в этот день в 15:00 желто-черные сыграют с австрийским «Штурмом».

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Товарищеский матч. 26 января 2024 года. Умаг (Хорватия)

Рух (Львов, Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Ренан, 33, Пенаранда, 45

Предупреждение: Климчук, 12, Роман, 92

Удаление: Хасич, 56 (прямая красная)

Рух: Герета, Роман, Холод, Дидык, Лях, Сапуга, Притула, Пастух, Рунич, Квасница (Касарда, 106), Климчук