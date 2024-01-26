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Рух Львов
26.01.2024 16:00 – FT 2 : 3
Домжале
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 20:45 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
349
0

Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале

Желто-черные» дважды выходили вперед благодаря дублю Фредди Плюмана

26 января 2024, 20:45 | Обновлено 26 января 2024, 20:47
349
0
Львовский Рух в голевой перестрелке уступил словенскому Домжале
ФК Рух Львов

Львівський «Рух» у гольовій перестрілці поступився у спарингу в Хорватії словенському клубе «Домжале». «Жовто-чорні» двічі виходили вперед завдяки дублю Фредді Плюмана, але словенці відповіли двома м’ячами Ступаревіча та голом Крупіча, у підсумку – 2:3.

«Рух» продовжує підготовку до другої частини сезону на зборах у Словенії та провів свій перший спаринг проти місцевого «Домжале». У цьому поєдинку Віталій Пономарьов перевірив найближчий резерв, а також дав дебютувати за основу 19-річному Матвіїву та 16-річному Баршаку, які грали у центрі захисту, а також 16-річному атакувальному півзахиснику Денисову та 18-річному голкіперу Ванівському.

Активніше поєдинок розпочав «Домжале»: на 5-ій хвилині «рухівці» обрізались в центрі поля і Ступаревіч вийшов віч-на-віч, але пробив повз дальній кут воріт. Тоді як Столярчук відповів ударом зі штрафного – м’яч пролетів над поперечиною. А на 22-ій хвилині «жовто-чорні» забили: Таллес подав кутовий і Плюман ефектним ударом у падінні скерував м’яч у сітку та відкрив рахунок у матчі. За кілька хвилин Фредді міг оформити дубль і красиво стріляв здалеку, але не влучив у ворота. Водночас «Домжале» зрівняло рахунок також зі стандарту: після подачі зі штрафного на 31-ій хвилині забив Ступаревіч. Після цього у гру кілька разів вступив Ванівський, врятувавши «Рух» після небезпечних ударів Толіча та Брецла.

Другий тайм стартував за рівної гри й обидві команди багато боролись за м’яч. В одному з таких епізодів на 56-ій хвилині Плюман відібрав м’яч у центрі поля, втік від захисників та переграв голкіпера, знову вивівши «Рух» вперед. Та вже за чотири хвилини Крупіч виграв другий поверх після подачі з флангу, влучно пробив головою, відтак «Домжале» знову відігрався. Чудову нагоду відзначитись згодом мав Касарда, але після його потужного пострілу з передачі Кваса чудово зіграв голкіпер словенців. Не менш якісно за кілька хвилин зіграв Ванівський – спочатку здійснив суперсейв після удару Брецла, а згодом нівелював спробу Ступаревіча. Проте навіть Святослав був безсилий, коли на 78-ій хвилині Ступаревіч реалізував пенальті, який призначили за гру рукою Баршака у штрафному майданчику львів’ян. Наприкінці гри Ванівський знову виручив, відбивши постріл зі штрафного. А Таллес змарнував хороший момент аби зрівняти рахунок, пробивши повз ворота.

У підсумку, яскрава гра, але поразка «Руха» з рахунком 2:3.

Товариський матч

26 січня 2024 року. Новіград (Хорватія)

Рух (Львів, Україна) – Домжале (Словенія) 2:3 (1:1)

Голи: Плюман, 22, 56 – Ступаревіч, 31, 78 (пен), Крупіч, 60

Попередження: Матвіїв, 47

Рух Львів: Ванівський, Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпієв (Касарда, 56), Плюман, Карабін

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Источник ФК Рух Львов
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