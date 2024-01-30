Фредди ПЛЮМАН: «Несмотря на поражение, мы сыграли качественно»

Вингер львовского «Руха» Фредди Плюман оценил контрольный матч на сборах, в котором львовяне уступили «Домжале» со счетом 2:3, а сам Плюман отличился дублем.

«Мы сыграли хороший матч против качественного соперника и навязали «Домжале» борьбу. В каких-то игровых аспектах нам было нелегко, ведь мы только начинаем набирать тонус, но в целом «Рух» выглядел хорошо в этом спарринге. Что касается моих голов, то мне не столь важно забивать, как получать удовольствие от игры.

У нас интересная молодая команда и, на мой взгляд, мы демонстрируем хороший футбол. И хотя «Рух» уступил «Домжале» со счетом 2:3, важно, что мы качественно сыграли. Наша молодежь прекрасно проявила себя в этом поединке – хороший опыт для них.

Каждый день мы тяжело работаем на тренировках, много бегаем. Впрочем, для первой недели на сборах это нормально, и команда продолжит выкладиваться во время подготовительного процесса», – сказал Плюман.