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  4. Фредди ПЛЮМАН: «Несмотря на поражение, мы сыграли качественно»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 02:59 |
32
0

Фредди ПЛЮМАН: «Несмотря на поражение, мы сыграли качественно»

Полузащитник «Руха» – о матче на сборах

30 января 2024, 02:59 |
32
0
Фредди ПЛЮМАН: «Несмотря на поражение, мы сыграли качественно»
ФК Рух. Фредди Плюман

Вингер львовского «Руха» Фредди Плюман оценил контрольный матч на сборах, в котором львовяне уступили «Домжале» со счетом 2:3, а сам Плюман отличился дублем.

«Мы сыграли хороший матч против качественного соперника и навязали «Домжале» борьбу. В каких-то игровых аспектах нам было нелегко, ведь мы только начинаем набирать тонус, но в целом «Рух» выглядел хорошо в этом спарринге. Что касается моих голов, то мне не столь важно забивать, как получать удовольствие от игры.

У нас интересная молодая команда и, на мой взгляд, мы демонстрируем хороший футбол. И хотя «Рух» уступил «Домжале» со счетом 2:3, важно, что мы качественно сыграли. Наша молодежь прекрасно проявила себя в этом поединке – хороший опыт для них.

Каждый день мы тяжело работаем на тренировках, много бегаем. Впрочем, для первой недели на сборах это нормально, и команда продолжит выкладиваться во время подготовительного процесса», – сказал Плюман.

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Фредди Плюман Рух Львов Домжале учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Рух Львов
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