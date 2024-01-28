Рух – Домжале – 2:3. Дубль Плюмана. Видео голов и обзор матча
Львовская команда готовится к возобновлению сезона
Состоялся товарищеский матч, в котором играли львовский «Рух» и словенский «Домжале». Игра закончилась со счётом 2:3. В составе львовян дублем отличился легионер Фредди Плюман.
Этот матч стал для команды первым за день. Его «руховцы» провели практически молодежным составом, основа в этот же день играла против боснийского «Сараева».
Товарищеский матч
Рух – Домжале 2:3
Голы: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78, пен, Крупич, 60
«Рух»: Ванивский, Китела, Матвиив, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпиев (Касарда, 56), Плюман, Карабин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «сине-гранатовых» покинет пост главного тренера команды 30 июня 2024 года
В финальном поединке Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвень в двух сетах