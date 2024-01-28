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Товарищеские матчи
Рух Львов
26.01.2024 16:00 – FT 2 : 3
Домжале
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 04:00 | Обновлено 28 января 2024, 04:52
22
0

Рух – Домжале – 2:3. Дубль Плюмана. Видео голов и обзор матча

Львовская команда готовится к возобновлению сезона

28 января 2024, 04:00 | Обновлено 28 января 2024, 04:52
22
0
Рух – Домжале – 2:3. Дубль Плюмана. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Состоялся товарищеский матч, в котором играли львовский «Рух» и словенский «Домжале». Игра закончилась со счётом 2:3. В составе львовян дублем отличился легионер Фредди Плюман.

Этот матч стал для команды первым за день. Его «руховцы» провели практически молодежным составом, основа в этот же день играла против боснийского «Сараева».

Товарищеский матч

Рух – Домжале 2:3

Голы: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78, пен, Крупич, 60

«Рух»: Ванивский, Китела, Матвиив, Баршак, Теслюк, Столярчук, Таллес, Денисов (Квас, 60), Непейпиев (Касарда, 56), Плюман, Карабин

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Источник ФК Рух Львов
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