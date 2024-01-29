7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе

26 января Юрген Клопп произнес слова, которые когда-то все равно должны были слететь с его уст, однако, к сожалению для всех поклонников «Ливерпуля», произошло это слишком рано – немец принял решение после завершения текущего сезона покинуть пост главного тренера «красных». В этой должности Клопп отработал почти девять лет – с октября 2015-го, и добился серьезных результатов: выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира ФИФА… В общем, практически все, что только можно было. Кроме того, Клоппа дважды называли лучшим клубным тренером года – в 2019-м и 2020-м.

Впрочем, после себя в «Ливерпуле» Клопп оставит не только огромное множество кубков и статуэток в клубном музее, но еще и добрые воспоминания о качественной кадровой работе. Всего при Юргене Клоппе «красные» подписали 88 новых футболистов, за которых пришлось платить отступные. Общая сумма потраченных денежных средств на усиление состава при немецком коуче составила 1,13 миллиарда евро. Логично, что далеко не со всеми удалось угадать, равно как не стоит забывать, что существенная заслуга в приглашении многих качественных игроков принадлежит экс-спортивному директору «красных» Майклу Эдвардсу, однако в целом роль Клоппа в успешной адаптации новичков и дальнейшей демонстрации ими топ-уровня выступлений колоссальна.

Что ж, давайте попробуем выделить семь лучших трансферов «Ливерпуля» в период времени, когда главным тренером команды являлся Юрген Клопп. Этот рейтинг, безусловно, будет субъективным мнением автора, а потому свое видение вы всегда можете отразить в комментариях…

7. Фабиньо

Гражданство: Бразилия

Детали трансфера: июль 2018 года, из «Монако» за 45 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2018-2023 (219 матчей, 11 голов, 10 ассистов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

Опорный полузащитник Фабиньо показал, что способен являться классным исполнителем для европейского футбола в «Монако», однако настоящей звездой и футболистом топ-уровня стал уже, безусловно, у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». За его переход летом 2018 года «красные» заплатили 45 миллионов евро – казалось бы, огромная сумма, но бразилец отработал каждый цент своей зарплаты, и в конечном итоге даже принес небольшую прибыль клубу, будучи проданным летом минувшего года.

Адаптация Фабиньо к новым требованиям и новой лиге происходила отнюдь не мгновенно, и были скептики, которые утверждали, что этот трансфер окажется провальным для Клоппа, но… В конечном итоге бразилец добавил баланса средней линии «красных», где находилось немало исполнителей топ-уровня, которые гораздо больше внимания предпочитали уделять именно атакующей работе, а не «черновым» действиям в обороне.

Всего за «Ливерпуль» Фабиньо отыграл более двух сотен поединков за пять лет, неизменно оставаясь ключевой фигурой в тактических построениях команды Юргена Клоппа. Летом минувшего года «красные», учтя мнение самого игрока, решили продать опорника в «Аль-Иттихад», заработав на этом 46,7 миллионов евро. В Саудовской Аравии Фабиньо получил крайне выгодный контракт на три сезона с зарплатой в 25 миллионов евро в год, но предварительно оставил о себе на «Энфилде» прекрасные воспоминания.

6. Джорджиньо Вейналдум

Гражданство: Нидерланды

Детали трансфера: июль 2016 года, из «Ньюкасла» за 27,5 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2016-2021 (237 матчей, 22 гола, 16 ассистов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум (слева)

Переезд Джорджиньо Вейналдума на «Энфилд» состоялся летом 2016 года. На тот момент Юрген Клопп уже успел провести во главе «красных» остаток сезона-2015/16, изучил команды и игроков АПЛ, где в составе «Ньюкасла» и высмотрел Вейналдума. Сейчас подобный трансфер, учитывая финансовое положение и амбиции «сорок», представить крайне сложно, но тогда «Ливерпулю» удалось заполучить топового исполнителя за скромные, как для английского рынка, 27,5 миллионов евро.

В «Ливерпуле» Вейналдум провел пять лет. Он помог «красным» взять ключевые при Клоппе в статусе главного тренера трофеи, сыграв 237 поединков во всех турнирах на официальном уровне. Одно из главных достоинств Джорджиньо, помимо прекрасного исполнительского мастерства, заключалось в том, что нидерландец был практически всегда доступен для главного тренера и не проводил в лазарете слишком много времени.

Также болельщикам «Ливерпуля» Вейналдум запомнится на долгие годы прекрасным перформансом, который хавбек помог осуществить «красным» в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 – триумфальной для «Ливерпуля». Тогда англичане на выезде проиграли «Барселоне» со счетом 0:3, а в домашней игре взяли сверх убедительный реванш – 4:0. При этом Клопп продемонстрировал мастер-класс в управлении персоналом, когда выпустил Вейналдума на замену в начале второго тайма, и тот на 54-й и 56-й минутах забил два мяча, сделав счет 3:0 в пользу «Ливерпуля» и фактически отправив в нокдаун соперника, который от такого удара так и не отошел.

Летом 2021 года Вейналдум на правах свободного агента ушел в «Пари Сен-Жермен». Затем на условиях аренды провел сезон в «Роме», а в сентябре минувшего года уехал в Саудовскую Аравию, став футболистом «Аль-Иттифака».

5. Садио Мане

Гражданство: Сенегал

Детали трансфера: июль 2016 года, из «Саутгемптона» за 41,2 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2016-2022 (269 матчей, 120 голов, 48 ассистов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Еще одним удачным внутрилиговым трансфером Клоппа и всего «Ливерпуля» летом 2016 года стал переход из «Саутгемптона» вингера Садио Мане. За сенегальца «красные» заплатили чуть более 41 миллиона евро, что позволило вингеру в тот момент стать самым дорогим африканским футболистов всех времен.

Мане не потребовалась адаптация в «Ливерпуле», так как он прекрасно был знаком с чемпионатом, и вскоре вместе с Салахом и Фирмино сформировал убийственное атакующее трио, которого откровенно боялись многие защитники не только в Премьер-лиге, но и на всем европейском континенте. У Клоппа Садио начал регулярно забивать огромное количество мячей, причем ни разу за шесть сезонов не завершал розыгрыш АПЛ для себя с показателем в менее чем 10 голов. Да и в Лиге чемпионов африканец забивал помногу – особенно в сезоне-2017/18, когда на счету Садио оказалось 10 мячей в 11 поединках, что помогло «красным» дойти до финала, где на киевском «Олимпийском» англичане проиграли «Реалу» (1:3), а автором их единственного гола стал как раз Мане.

Летом 2022 года Мане покинул «Ливерпуль», перейдя за 32 миллиона евро в «Баварию». Этот шаг не принес успеха сенегальцу, и уже через год мюнхенцы нашли возможность избавиться от неликвидного для них актива за 30 миллионов, отправив Садио в саудовский «Аль-Наср», в партнеры к Криштиану Роналду.

4. Эндрю Робертсон

Гражданство: Шотландия

Детали трансфера: июль 2017 года, из «Халла» за 9 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2017-н.в. (275 матчей, 9 голов, 63 ассиста)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Трансфер Эндрю Робертсона из «Халла», который летом 2017 года обошелся казне «Ливерпуля» в 9 миллионов евро, на долгие годы будет являться одним из лучших в истории с точки зрения соотношения полученной пользы от футболиста к сумме затрат на его подписание. Если бы в «футбольной математике» существовал объективный коэффициент подобной трансферной успешности сделок, то кейс Робертсона, без сомнений, был бы в когорте наилучших.

У Клоппа Робертсон действительно продемонстрировал невероятный прогресс, и практически в каждом сезоне АПЛ стабильно записывает на свой счет 10 и более результативных действий. Эндрю стал истинной звездой и любимчиком поклонников «Ливерпуля» за невероятную самоотдачу на поле, умение и желание постоянно прессинговать соперников, а также отлично взаимодействовать с партнерами по атаке.

В текущем сезоне Робертсон, увы, столкнулся с тяжелой травмой плеча, которая вывела его из строя на продолжительный период, но в целом 29-летний фулбек остается ключевой фигурой для «Ливерпуля» и вместе с партнером по команде с правого фланга Александер-Арнольдом продолжает претендовать на лавры лучшего ассистента за все время существования АПЛ.

3. Алиссон

Гражданство: Бразилия

Детали трансфера: июль 2018 года, из «Ромы» за 62,5 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2018-н.в. (252 матча, 1 гол)

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

После катастрофического для «Ливерпуля» финала ЛЧ-2017/18 в Киеве против «Реала» (1:3) и фатальных ошибок со стороны Лориуса Кариуса, для многих стало очевидным, что для построения топ-команды Юргену Клоппу необходим действительно качественный голкипер. Решением проблемы для «красных» стало приобретение летом 2018-го из «Ромы» бразильского стража ворот Алиссона, за которого заплатили рекордные на тот момент для футболиста его амплуа 62,5 миллиона евро.

Этот шаг Клоппа и руководства «Ливерпуля» оказался невероятно успешным. Алиссону удалось с ходу не только стать безоговорочным № 1 для «красных», но и войти в когорту лучших вратарей современности, где бразилец продолжает оставаться и по сей день. По сути, именно покупка Алиссона стала последней недостающей частью «ливерпульского пазла», который старательно собирал Юрген Клопп и который впоследствии привел к появлению чемпионской команды.

Интересно, что в мае 2021 года Алиссон на 90+5-й минуте забил головой в ворота «Вест Бромвича», чем принес победу своей команде со счетом 2:1, и попутно стал первым голкипером в истории «Ливерпуля», который забивал за «красных» в официальных матчах.

2. Вирджил ван Дейк

Гражданство: Нидерланды

Детали трансфера: январь 2018 года, из «Саутгемптона» за 84,65 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2018-н.в. (245 матчей, 20 голов, 14 ассистов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

За полгода до покупки Алиссона Юрген Клопп и боссы «Ливерпуля» пошли на рискованный, как казалось тогда, супертрансфер – рекордную для клуба покупку Вирджила ван Дейка. За центрбека «Саутгемптона» мерсисайдцам пришлось раскошелиться почти на 85 миллионов евро, и вплоть до лета 2022-го, когда ровно за 85 миллионов был подписан Дарвин Нуньес, это приобретение оставалось самым дорогостоящим для «Ливерпуля».

Ван Дейк с 2013 года выступает в Британии, но сперва он два года отыграл в Шотландии за «Селтик», а затем в течение двух с половиной сезонов защищал цвета «Саутгемптона» в английской Премьер-лиге. Сделать шаг вперед в карьере и перейти на топ-уровень выступлений для ван Дейка не оказалось такой уж и сложной задачей. Нидерландец быстро полюбился фанатам «красных» и стал истинной «скалой» в оборонительных построениях команды Клоппа.

Если до прихода ван Дейка оборону «Ливерпуля» многие обозреватели называли проблемной линией, то впоследствии подобные оценки в СМИ быстро исчезли, а сам Вирджил, кроме сезона-2020/21, когда он боролся с последствиями травмы крестообразных связок колена, стал истинным вожаком команды. Последнее обстоятельство было особо отмечено Клоппом, который летом минувшего года сделал нидерландца капитаном команды.

1. Мохамед Салах

Гражданство: Египет

Детали трансфера: июль 2017 года, из «Ромы» за 42 млн евро

Карьера в «Ливерпуле»: 2017-н.в. (332 матча, 204 гола, 88 ассистов)

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египтянин Мохамед Салах является всего лишь девятым в списке самых дорогостоящих новичков «Ливерпуля» при Юргене Клоппе, однако именно его можно считать, причем безапелляционно, лучшим в этом списке.

До переезда в стан «красных» Салах уже имел опыт пребывания в команде-гранде АПЛ. С 2014 по 2016 годы Мохамед был на контракте в «Челси», однако этот период оказался для африканца неудачным: он сыграл лишь 19 поединков в футболке «синих», отличившись 2 голами и 4 ассистами. Салах часто становился объектом критики, и в результате «Челси» решил отпустить его в аренду в «Рому», а затем и продать «волкам» за 15 миллионов евро.

Когда Салах вернулся в АПЛ, то Юрген Клопп четко понимал, как использовать сильные качества новичка, и как сделать так, чтобы Мохамед развивался и продолжал прогрессировать еще больше. В итоге немецкий специалист взрастил истинного «футбольного монстра», который продолжает оставаться одним из лучших игроков в наши дни. Салах невероятно много сделал для того, чтобы «Ливерпуль» снова оказался среди лучших команд АПЛ, он выиграл все ключевые трофеи с «красными» за последние годы, становился лучшим голеадором английского чемпионата, и в целом в свой 31 год продолжает забивать огромное количество мячей на наивысшем уровне.

Поговаривают, что уход Клоппа может побудить Салаха также покинуть «Ливерпуль», тем более в услугах египтянина все настойчивее и настойчивее интересуются клубы из Саудовской Аравии. Впрочем, контракт Мохамеда с «красными» рассчитан до лета 2025 года, и ближайшим летом далеко не все в вопросе потенциальной смены клуба будет зависеть лишь от пожеланий африканца.