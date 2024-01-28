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Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 22:37 | Обновлено 28 января 2024, 22:47
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Шахтер – Марибор – 0:0. Два тайма по 60 минут. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Турции

28 января 2024, 22:37 | Обновлено 28 января 2024, 22:47
156
0
Шахтер – Марибор – 0:0. Два тайма по 60 минут. Видеообзор матча
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Марибор» из Словении.

Игра состоялась в турецкой Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум». По договоренности сторон, матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин).

Преимуществом владела донецкая команда, но не сумела воплотить его в забитый гол. В итоге зафиксирована ничья в двухчасовом матче (0:0).

С первых минут наставник Марино Пушич выпустил тот же стартовый состав, который начинал предыдущий поединок с «Лехом» (3:1) с одним изменением – на острие атаки теперь действовал Даниил Сикан. Во второй 60-минутке тренерский штаб «Шахтера» полностью сменил состав.

Этим матчем подопечные Марино Пушича завершают первую часть зимних сборов в Турции. Впереди у команды несколько дней отдыха, после чего «горняки» вернутся к работе в Белеке и продолжат готовиться ко второй половине сезона.

На сборах в Турции горняки ранее провели два спарринга – против «Пюника» из Армении (2:0) и «Леха» из Польши (3:1).

Товарищеский матч

28 января, Анталья (Турция), «Мардан Стедиум», 200 зрителей

Шахтер (Украина) – Марибор (Словения) – 0:0

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 61), Конопля (Гочолеишвили, 61), Бондарь (Лемкин, 61), Матвиенко (к) (Ракицкий, 61), Педриньо (Азаров, 61), Криськив (Назарина, 61), Бондаренко (Очеретько, 61), Судаков (Цуканов, 61), Зубков (Швед, 61), Кевин (Невертон, 61), Сикан (Эгиналду, 61)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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