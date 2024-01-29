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  4. Марино ПУШИЧ: «На сборах увидел много положительных моментов»
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 21:20 |
332
0

Марино ПУШИЧ: «На сборах увидел много положительных моментов»

Тренер «Шахтера» – о работе на сборах в Турции

29 января 2024, 21:20 |
332
0
Марино ПУШИЧ: «На сборах увидел много положительных моментов»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от первой части зимнего сбора в Турции:

– Мистер, команда завершила первую часть сборов. Подведите итоги двухнедельной работы.
– Это были две недели тяжелой работы, мы тренировались почти каждый день – только один день посвятили восстановлению, поэтому было сложно. Я очень доволен тем, как команда работала и прогрессировала. Как я говорил, было две цели: повысить уровень нашей физической подготовки и усовершенствовать некоторые элементы игры – с мячом и без него. За это время я увидел много положительных моментов, поэтому очень доволен.

– «Шахтер» сыграл три товарищеских матча. Какой из них вам понравился больше всего и почему?
– Все поединки были по-своему особенными. В целом мы провели достаточно неплохие спарринги, и в последнем я увидел много хороших моментов. Также выигрывали у серьезных соперников, при этом низко защищались и ждали контратаки, что нам неплохо удавалось. Невозможно создавать много шансов в противостоянии с таким оппонентом, однако мы доминировали, владели мячом, и возможности, которые мы создали, должны были бы превратиться в голы. Но я увидел хороший настрой, много беговой работы. Ребятам было трудно, ведь мы немало поработали перед этой игрой. Иногда можно заметить небольшую усталость, но несмотря на это мы боролись, поэтому получилось неплохо.

– Какой футбол должна демонстрировать ваша команда?
– Тот, в который мы играем. Хорошая позиционная игра, построение атаки из глубины, много движения, атак – это то, что мы увидели, и мы заметили некоторые изменения в деталях, что очень неплохо.

– Как насчет планов команды на вторую часть сборов и что можете сказать о физической форме игроков?
– Сейчас все хорошо, мы достигли значительного прогресса, становимся сильнее, что показываем в контрольных матчах. Можем доминировать без мяча, с большим количеством бега, хорошим прессингом. Целью второй части является продолжать прогрессировать, давать игрокам больше минут и сохранять свой уровень. Наверное, будем проводить по два матча в день на следующей неделе, перейдем от 60 минут до 90, и это также будет физически трудно, однако необходимо, чтобы быть готовыми к серьезным играм с «Марселем».

Вчера «Шахтер» сыграл вничью с «Марибором».

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Марино Пушич Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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