Украина. Премьер лига26 января 2024, 11:51 | Обновлено 26 января 2024, 11:54
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Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 28 января в 16:30
26 января 2024, 11:51 | Обновлено 26 января 2024, 11:54
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В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.
Игра состоится в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На сборе в Турции «горняки» провели уже два спарринга – против «Пюника» (2:0) и «Леха» (3:1).
Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер» Донецк.
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