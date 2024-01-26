Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.

Игра состоится в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На сборе в Турции «горняки» провели уже два спарринга – против «Пюника» (2:0) и «Леха» (3:1).

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер» Донецк.