120 минут сухого футбола. Шахтер в спарринге разошелся миром с Марибором

В воскресенье, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Марибор» из Словении.

Игра состоялась в турецкой Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум». По договоренности сторон, матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин).

Преимуществом владела донецкая команда, но не сумела воплотить свой перевес в забитый гол. В итоге зафиксирована ничью (0:0).

С первых минут наставник Марино Пушич выпустил тот же стартовый состав, который начинал предыдущий поединок с «Лехом» (3:1) с одним изменением – на острие атаки теперь действовал Даниил Сикан.

Отчет о матче от пресс-службы горняков:

«Горняки» сразу завладели инициативой, разыгрывали мяч широко с быстрыми переводами с фланга на фланг. Уже в дебюте опасный момент имел Судаков, однако его удар из-за пределов штрафной накрыл вратарь словенцев. На левой бровке отличался эффектными действиями Кевин, расшатывая оппонентов дриблингом и раздавая партнерам пасы пяткой. И именно после кросса бразильца и сброса Конопли опасно с линии вратарской бил Сикан – снова выручил кипер, достав мяч из-под перекладины.

В еще двух эпизодах на выгодные позиции для удара Сикана выводили сначала Бондаренко, а затем Судаков и форвард не сумел превратить эти моменты в голы. Несмотря почти на безраздельное владение мячом и перманентное давление на ворота мариборцев украинскому чемпиону в течение 60 минут забить не удалось.

Во второй 60-минутке тренерский штаб «Шахтера» полностью сменил состав, и на поле вышли Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Очеретько, Назарина, Цуканов, Невертон, Швед и Эгиналду. Дончане начали с явной установкой на удары издалека, таким образом создав три момента уже в первом минитайме. Цуканов решился на сильный удар с линии штрафной, но мяч просвистел в сантиметрах от стойки. Швед в похожем стиле пробивал с левого угла штрафной зоны – тоже рядом. А самым близким к голу был Эгиналду: после его удара мяч попал в одну штангу, прокатился по линии ворот, ударился в другую штангу и улетел в поле.

Со старта последней 30-минутки активнее заиграли и словенцы, однако не придумали ничего, кроме нескольких стандартов и острых подач в штрафную, которые легко читались и перехватывались Денисом Твардовским и центрбеками «оранжево-черных». «Горняки» же продолжили проверять соперника попытками издалека: удар Ракицкого со штрафного прошел мимо ворот, а мощный выстрел Азарова – над перекладиной. Лучший момент в конце встречи организовали бразильцы: Невертон нашел в штрафной Эгиналду, тот с левого вратарского края пробил в дальний угол, однако вновь не хватило каких-то сантиметров.