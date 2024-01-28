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Шахтер Донецк
28.01.2024 16:30 – FT 0 : 0
Марибор
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 19:12 | Обновлено 28 января 2024, 19:56
1820
87

120 минут сухого футбола. Шахтер в спарринге разошелся миром с Марибором

Донецкая команда не сумела воплотить свой перевес в забитый гол

28 января 2024, 19:12 | Обновлено 28 января 2024, 19:56
1820
87
120 минут сухого футбола. Шахтер в спарринге разошелся миром с Марибором
ФК Шахтер

В воскресенье, 28 января, состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Марибор» из Словении.

Игра состоялась в турецкой Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум». По договоренности сторон, матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин).

Преимуществом владела донецкая команда, но не сумела воплотить свой перевес в забитый гол. В итоге зафиксирована ничью (0:0).

С первых минут наставник Марино Пушич выпустил тот же стартовый состав, который начинал предыдущий поединок с «Лехом» (3:1) с одним изменением – на острие атаки теперь действовал Даниил Сикан.

Отчет о матче от пресс-службы горняков:

«Горняки» сразу завладели инициативой, разыгрывали мяч широко с быстрыми переводами с фланга на фланг. Уже в дебюте опасный момент имел Судаков, однако его удар из-за пределов штрафной накрыл вратарь словенцев. На левой бровке отличался эффектными действиями Кевин, расшатывая оппонентов дриблингом и раздавая партнерам пасы пяткой. И именно после кросса бразильца и сброса Конопли опасно с линии вратарской бил Сикан – снова выручил кипер, достав мяч из-под перекладины.

В еще двух эпизодах на выгодные позиции для удара Сикана выводили сначала Бондаренко, а затем Судаков и форвард не сумел превратить эти моменты в голы. Несмотря почти на безраздельное владение мячом и перманентное давление на ворота мариборцев украинскому чемпиону в течение 60 минут забить не удалось.

Во второй 60-минутке тренерский штаб «Шахтера» полностью сменил состав, и на поле вышли Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Очеретько, Назарина, Цуканов, Невертон, Швед и Эгиналду. Дончане начали с явной установкой на удары издалека, таким образом создав три момента уже в первом минитайме. Цуканов решился на сильный удар с линии штрафной, но мяч просвистел в сантиметрах от стойки. Швед в похожем стиле пробивал с левого угла штрафной зоны – тоже рядом. А самым близким к голу был Эгиналду: после его удара мяч попал в одну штангу, прокатился по линии ворот, ударился в другую штангу и улетел в поле.

Со старта последней 30-минутки активнее заиграли и словенцы, однако не придумали ничего, кроме нескольких стандартов и острых подач в штрафную, которые легко читались и перехватывались Денисом Твардовским и центрбеками «оранжево-черных». «Горняки» же продолжили проверять соперника попытками издалека: удар Ракицкого со штрафного прошел мимо ворот, а мощный выстрел Азарова – над перекладиной. Лучший момент в конце встречи организовали бразильцы: Невертон нашел в штрафной Эгиналду, тот с левого вратарского края пробил в дальний угол, однако вновь не хватило каких-то сантиметров.

Зафиксирована ничья 0:0 в двухчасовом спарринге Шахтера и Марибора.

Этим матчем подопечные Марино Пушича завершают первую часть зимних сборов в Турции. Впереди у команды несколько дней отдыха, после чего «горняки» вернутся к работе в Белеке и продолжат готовиться ко второй половине сезона.

На сборах в Турции горняки ранее провели два спарринга – против «Пюника» из Армении (2:0) и «Леха» из Польши (3:1).

Товарищеский матч

28 января, Анталья (Турция), «Мардан Стедиум», 200 зрителей

Шахтер (Украина) – Марибор (Словения) – 0:0

Шахтер: Ризнык (Твардовский, 61), Конопля (Гочолеишвили, 61), Бондарь (Лемкин, 61), Матвиенко (к) (Ракицкий, 61), Педриньо (Азаров, 61), Криськив (Назарина, 61), Бондаренко (Очеретько, 61), Судаков (Цуканов, 61), Зубков (Швед, 61), Кевин (Невертон, 61), Сикан (Эгиналду, 61)

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 87
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Remark
У Дирявого може бути два бачення на матч:
1. Якби грало ДК проти Марібора, то він би написав: ОПЗЖшники навіть за 4 тайми 1 гол не забили + не можуть купити норм нападника, бо Суркіс всі бабки в казино програв.
2. Якщо грає ШД проти Марібора, то він пише: 120 хвилин якісного футбола 
Ахаха
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+4
December 32
Матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин)...Но со старта последней 30-минутки активнее заиграли и словенцы
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+1
serhiy
Шахтар в нічию зіграв ,а його вболівальники щось зовсім не раді ...)
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+1
FunnyCat_____
 и ни один не написал ни слова об игре, кроме каких то общих фраз
мало того что на тот шахтер никто не ходил, так даже матчи его никто походу не смотрит, кроме ЛЧ где глядят ради соперника
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
serhiy
Ого.Який я матч пропустив.
Мабуть матч був товарняк -договорняк.Шахтар мав виграти 1-0.Грали до першого забитого.Але щось пішло не так і словенці вперлися до 120 хв ))).
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+1
Показать Скрыть 11 ответов
maks_krot
Владение мячом колоссальное как только похвалил за реализацию  в предыдущих матчах сегодня стала она  просто ужасная !!!Сикан слабо очень,понравился сегодня молодой Цуканов  ну и Педриньо не плохо играл!!Ждём Траоре  уже и скорейшего возвращения Степаненко в общую группу ну и подписывайте уже хорвата!!
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+1
avk2307
УГ
Шахтер пасовался всю игру возле штрафной с одним реальным моментов у Эгиналдо и двумя сразу штангами. Марибор вообще по воротам по моему ни разу не ударил, пару раз в штрафную зашли.
Короче это пока начало тренировочного процесса. Дальше будет наверное интересней
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Віктор Коробка
Як для тренування - досить непогано. Як для гри - реалізація ще не на належному рівні, не змогли "автобус" пробити. 
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0
AK.228
Класний матч Шахтаря!!👍👍🇺🇦🇺🇦
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-1
Показать Скрыть 15 ответов
Alexander Киев
Кайф, товарняк Шахтаря, а невдахи Суркісята коментують, ось що значить самий популярний клуб України 😊👌
Звичайно, тут єврокубки, тут і трансфери, а там то.. " легіонери не їдуть, в ЛЧ, ЛЄ, ЛК - не бачити ще років 10 "  я вже мовчу про чемпіонство в Україні 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Лига Конференций Без Динамо
Как-то раз пошел я гулять,
У макеевского террикона, 
И смотрю, мать моя - б_ядь
Х_й сосет с проглотом у дона.
Х_й тот грязный, вонючий совсем
Но мамаше моей - то, что надо,
Ну и я на бутылку присел,
Вот такое я классное чадо.
С той поры де_илом я стал,
Да и сепаров полюбивши,
За Шахтер болеть я начАл,
Так вот в этом го_вне очутившись.
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-1
DK1961
120 мин. очень качественного футбола от Марибора, хорошо потренировались на фейковом павелкинском чемпионе
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
FunnyCat_____
интересно, почему в Лиги Конференций Марсель сразу соотнесся с унижениями? 
Ответить
-2
FunnyCat_____
скорее бы Марсель уже!
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
кто то это смотрел?
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-2
max3535
Это ж надо было вояпать миллионы за шлак , лучше бы помогли сохранить Украину и дали деньги на армию 
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-2
Лига конференций без динамо
Скорей бы уже новый сезон и квалификация Лке ,хочется снова увидеть как будут унижать динаму кипрскую помойную там 
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
OtsoCity
Якщо установка була просто відчути гру -то молодці
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-3
AK.228
Блядь, які сумні та убоги кияни…. Йдіть матч з ФК Баклани передивлятися 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
дырявки кипрские все ещё горят после унижения от ноунейма из Косова ,не как пердак свой потушить не могут после унижения, ботов и клонов нагнали скулить 
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-4
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