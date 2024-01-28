В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят криворожский «Кривбасс» и чешский клуб «Виктория Пльзень».

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

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«Кривбасс» 25 января на сборе в Испании провел спарринг с венгерским клубом «Ференцварош» и одержал победу со счетом 2:0.

Прямая трансляция матча «Кривбасс» – «Виктория Пльзень» будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».

Кривбасс – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция