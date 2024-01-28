Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень

Криворізький «Кривбас» зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. Спаринг-партнером виступив один з грандів чешського футболу – «Вікторія» Пльзень, 6-разовий чемпіон своєї країни, бронзовий призер минулого сезону, регулярний учасник єврокубків.

Поєдинок активніше розпочали чехи, та зуміли забити швидкий гол. Спочатку Кліщук впорався з пострілом з середньої дистанції, а за декілька хвилин до проблем призвела подача з лівого флангу атаки суперника. Каду виконав передачу, Приходько помилився та влучив по мʼячу (поруч був ще Стецьков) й Хори з близької відстані розстріляв ворота – 1:0.

Чехи заволоділи перевагою, їм вдавались гострі атаки та проходили удари з середньої дистанції. В середині тайму їх тиск на ворота Кліщука приніс результат. Тепер подача справа – кремезний Хори знову виграв другий поверх. Воротар з другої спроби мʼяча забрав, але лайнсмен сигналізував арбітру, що снаряд перетнув лінію воріт. Спірне рішення, але рахунок – 2:0.

Після цього червоно-білі прийшли до тями: провели декілька перспективних атак та подали небезпечні кутові, але суперник зумів відбитись. Найкращий момент криворіжці створили на 35 хвилині, коли Іліч вивів тет-а-тет з Тврдонем Кожушка, але Олег програв дуель опоненту.

В кінцівці тайму чехи почали грати доволі жорстко, та спровокували декілька сутичок на полі. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь суперника. У перерві склад криворіжців змінився на сто відсотків. На 48 хвилині подача з кутового призвела до третього голу тепер вже у ворота Маханькова. Не втримали Гранаца, який пробив з другого поверху у дальній кут – 3:0.

«Кривбас» володів територіальною перевагою, але забити не вдавалось. Чехи надійно грали в обороні та не допускали моментів біля своїх воріт. На 74 хвилині дебютував за червоно-білих Рафаель Бандейра. І саме він невдовзі був близький до голу у ворота «Вікторії», коли непогано пробивав у дальній кут з лінії штрафного – трохи неточно.

Суперник продовжував грати в багатьох епізодах невиправдано жорстко, провокуючи сутички. Після одного з таких моментів вони залишились у меншості та догравали матч вдесятьох. Кількість жовтих карток у цьому контрольному матчі була просто аномальною.

«Вікторія» перемогла «Кривбас» (3:0) у третьому спарингу криворіжців на зборах. Наступний суперник (3 лютого) – датський «Хорсенс».

Товариський матч

28 січня 2024. 17:00. Ла-Нусія, Іспанія. «Естадіо Олімпіко Каміло Кано». 100 глядачів. +18C.

Вікторія (Пльзень, Чехія) – Кривбас (Кривий Ріг) – 3:0 (2:0)

Голи: Томаш Хори, 12 (1:0). Томаш Хори, 24 (2:0). Робін Гранац, 48 (3:0).

Вікторія Пльзень (старт): Маріан Тврдонь, Лукаш Гейда (к), Ян Палуска, Лукаш Черв, Ян Копіц, Матей Видра, Томаш Хори, Каду, Павел Шульц, Матей Валента, Сампсон Две.

Запас: Мартін Єдлічка, Матіас Шилхави, Робін Гранац, Радім Рєзнік, Вацлав Ємелка, Мілан Гавел, Ібрагім Траоре, Джон Москера, Шейк Суаре, Лукаш Калвач, Ян Клімент.

Головний тренер: Мирослав Коубек.

Кривбас Кривий Ріг: Андрій Кліщук (Володимир Маханьков, 46) – Андрій Понєдєльнік (Микита Татарков, 46; Рафаель Бандейра, 74), Данило Бескоровайний (к) (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Денис Кузик (Віктор Блізніченко, 46) – Максим Задерака (Даніель Соса, 46), Хрвоє Іліч (Максим Луньов, 46), Клім Приходько (Джихад Бізімана, 46), Юрій Вакулко (Єгор Твердохліб, 46; Роман Дебелко, 74), Артур Микитишин (Дмитро Хомченовський, 46) – Олег Кожушко (Прінс Аду, 46).

Головний тренер: Юрій Вернидуб.

Відеозапис матчу