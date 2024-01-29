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Кривбасс
28.01.2024 17:00 – FT 0 : 3
Виктория Пльзень
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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 02:42 | Обновлено 29 января 2024, 02:43
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0

ВИДЕО. Игроки Кривбасса прокомментировали фиаско в матче против Виктории

Вернидуб, Микитишин и Рябов рассказали, почему случился провал в спарринге с Викторией Пльзень

29 января 2024, 02:42 | Обновлено 29 января 2024, 02:43
26
0
ВИДЕО. Игроки Кривбасса прокомментировали фиаско в матче против Виктории
Скриншот. Виталий Вернидуб

Игроки «Кривбасса» подбили итог товарищеской встречи с чешской «Викторией Пльзень».

Лидер УПЛ провалил спарринг, уступив с разгромным счетом (0:3). Уже к средине первого тайма дубль Хори позволил чехам заполучить комфортное преимущество. В начале второго тайма Гранац забил третий гол.

Соперник украинского клуба несмотря на комфортное преимущество позволял себе грубую борьбу и подкаты. Несколько раз между футболистами возникали стычки.

Комментарии Виталия Вернидуба, Артура Микитишина и Вячеслава Рябова после матча:

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Виталий Вернидуб Артур Микитишин Вячеслав Рябов Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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