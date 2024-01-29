ВИДЕО. Игроки Кривбасса прокомментировали фиаско в матче против Виктории
Вернидуб, Микитишин и Рябов рассказали, почему случился провал в спарринге с Викторией Пльзень
Игроки «Кривбасса» подбили итог товарищеской встречи с чешской «Викторией Пльзень».
Лидер УПЛ провалил спарринг, уступив с разгромным счетом (0:3). Уже к средине первого тайма дубль Хори позволил чехам заполучить комфортное преимущество. В начале второго тайма Гранац забил третий гол.
Соперник украинского клуба несмотря на комфортное преимущество позволял себе грубую борьбу и подкаты. Несколько раз между футболистами возникали стычки.
Комментарии Виталия Вернидуба, Артура Микитишина и Вячеслава Рябова после матча:
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