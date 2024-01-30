Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3. Разгром и удаление в соперников. Видео

Криворожский «Кривбасс» провел контрольный матч на сборах в Испании. Соперником стала чешская «Виктория». Игра закончилась победой чехов со счетом 3:0 и запомнилась неоправданной грубостью соперников криворожцев, из-за которой они доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления.

Товарищеский матч

Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3

Голы: Томаш Хори, 12, 24, Робин Гранац, 48