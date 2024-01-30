Товарищеские матчи
28.01.2024 17:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига30 января 2024, 04:56 | Обновлено 30 января 2024, 05:04
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Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3. Разгром и удаление в соперников. Видео
Криворожская команда проиграла контрольный матч
30 января 2024, 04:56 | Обновлено 30 января 2024, 05:04
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Криворожский «Кривбасс» провел контрольный матч на сборах в Испании. Соперником стала чешская «Виктория». Игра закончилась победой чехов со счетом 3:0 и запомнилась неоправданной грубостью соперников криворожцев, из-за которой они доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления.
Товарищеский матч
Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3
Голы: Томаш Хори, 12, 24, Робин Гранац, 48
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