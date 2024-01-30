Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3. Разгром и удаление в соперников. Видео
Товарищеские матчи
Кривбасс
28.01.2024 17:00 – FT 0 : 3
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 04:56 | Обновлено 30 января 2024, 05:04
240
0

Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3. Разгром и удаление в соперников. Видео

Криворожская команда проиграла контрольный матч

30 января 2024, 04:56 | Обновлено 30 января 2024, 05:04
240
0
Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3. Разгром и удаление в соперников. Видео
Скриншот с трансляции

Криворожский «Кривбасс» провел контрольный матч на сборах в Испании. Соперником стала чешская «Виктория». Игра закончилась победой чехов со счетом 3:0 и запомнилась неоправданной грубостью соперников криворожцев, из-за которой они доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления.

Товарищеский матч

Кривбасс – Виктория Плзень – 0:3

Голы: Томаш Хори, 12, 24, Робин Гранац, 48

По теме:
ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса
Владислав ШАРАЙ: «После победы на сборах работать проще и атмосфера лучше»
ВАНИВСКИЙ: «Пропущеные три гола – слишком много для голкипера»
товарищеские матчи Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Футбол | 29 января 2024, 19:35 2
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами

Кандидатурой тренера национальной сборной заинтересовался представитель ОАЭ «Аль-Джазира»

Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Футбол | 29 января 2024, 11:25 14
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время
Новый Лунин. 17-летний украинец присоединится к Реалу в ближайшее время

Илья Волошин подписал контракт с мадридском командой еще в августе 2023 года

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Футбол | 29.01.2024, 18:35
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Матч Челси с Мудриком в финале Кубка лиги перенесен. Что произошло?
Футбол | 30.01.2024, 00:18
Матч Челси с Мудриком в финале Кубка лиги перенесен. Что произошло?
Матч Челси с Мудриком в финале Кубка лиги перенесен. Что произошло?
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Футбол | 29.01.2024, 22:55
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
29.01.2024, 07:30 4
Теннис
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
28.01.2024, 14:31 45
Теннис
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
7 лучших трансферов Ливерпуля при Юргене Клоппе
29.01.2024, 12:58 7
Футбол
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 17
Теннис
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
28.01.2024, 16:53 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем