Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии

«Кривбасс» в рамках подготовки ко второй части сезона провел контрольный матч на сборе в Турции. Команда Юрия Вернидуба обыграла чемпиона Венгрии «Ференцварош» со счетом 2:0.

Голы забивали Вакулко и Соса.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Кривбасс (Кривой Рог) - 0:2

Голы: Юрий Вакулко (Максим Задерака), 52 (0:1). Даниэль Соса (Олег Кожушко), 58 (0:2).

Кривбасс (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Никита Татарков, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Денис Кузык (Виктор Близниченко, 46) – Жан По (Даниэль Соса, 46), Хрвое Илич (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Максим Задерака, 46) – Принс Аду (Олег Кожушко, 46)