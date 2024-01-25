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Ференцварош
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Украина. Первая лига
25 января 2024, 20:15 | Обновлено 25 января 2024, 20:16
582
1

Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии

Команда Вернидуба оформила два гола

25 января 2024, 20:15 | Обновлено 25 января 2024, 20:16
582
1
Кривбасс в контрольном матче переиграл чемпиона Венгрии
ФК Кривбасс

«Кривбасс» в рамках подготовки ко второй части сезона провел контрольный матч на сборе в Турции. Команда Юрия Вернидуба обыграла чемпиона Венгрии «Ференцварош» со счетом 2:0.

Голы забивали Вакулко и Соса.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Кривбасс (Кривой Рог) - 0:2
Голы: Юрий Вакулко (Максим Задерака), 52 (0:1). Даниэль Соса (Олег Кожушко), 58 (0:2).

Кривбасс (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Никита Татарков, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Денис Кузык (Виктор Близниченко, 46) – Жан По (Даниэль Соса, 46), Хрвое Илич (Артур Микитишин, 46), Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Максим Задерака, 46) – Принс Аду (Олег Кожушко, 46)

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Кривбасс Кривой Рог Ференцварош контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Кривбасс
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