Товарищеские матчи
25.01.2024 13:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига28 января 2024, 03:40 | Обновлено 28 января 2024, 03:59
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Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Голы Вакулко и Сосы. Видео голов и обзор
Криворожская команда выиграла товарищеский поединок
28 января 2024, 03:40 | Обновлено 28 января 2024, 03:59
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Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош». Игра завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.
В начале второго тайма после передачи Максима Задераки отличился Юрий Вакулко, для которого этот мяч стал дебютным за криворожцев. Через несколько минут преимущество своей команды удвоил Даниэль Соса. Ему ассистировал Олег Кожушко.
Игра проходила в Испании.
Товарищеский матч
Кривбасс (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0
Голы: Вакулко, 52, Соса, 58
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