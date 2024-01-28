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Товарищеские матчи
Кривбасс
25.01.2024 13:00 – FT 2 : 0
Ференцварош
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 03:40 | Обновлено 28 января 2024, 03:59
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Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Голы Вакулко и Сосы. Видео голов и обзор

Криворожская команда выиграла товарищеский поединок

28 января 2024, 03:40 | Обновлено 28 января 2024, 03:59
7
0
Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Голы Вакулко и Сосы. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош». Игра завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.

В начале второго тайма после передачи Максима Задераки отличился Юрий Вакулко, для которого этот мяч стал дебютным за криворожцев. Через несколько минут преимущество своей команды удвоил Даниэль Соса. Ему ассистировал Олег Кожушко.

Игра проходила в Испании.

Товарищеский матч

Кривбасс (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

Голы: Вакулко, 52, Соса, 58

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Кривбасс Кривой Рог Ференцварош товарищеские матчи Юрий Вакулко Даниэль Соса видео голов и обзор
Источник ФК Кривбасс
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