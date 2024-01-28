Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Голы Вакулко и Сосы. Видео голов и обзор

Состоялся товарищеский поединок, в котором встречались криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош». Игра завершилась победой украинской команды со счетом 2:0.

В начале второго тайма после передачи Максима Задераки отличился Юрий Вакулко, для которого этот мяч стал дебютным за криворожцев. Через несколько минут преимущество своей команды удвоил Даниэль Соса. Ему ассистировал Олег Кожушко.

Игра проходила в Испании.

Товарищеский матч

Кривбасс (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

Голы: Вакулко, 52, Соса, 58