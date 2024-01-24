В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матч будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».