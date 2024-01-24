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Товарищеские матчи
Кривбасс
25.01.2024 13:00 - : -
Ференцварош
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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 16:09 | Обновлено 24 января 2024, 16:21
157
0

Кривбасс – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 25 января в 13:00

24 января 2024, 16:09 | Обновлено 24 января 2024, 16:21
157
0
Кривбасс – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матч будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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