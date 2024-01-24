Товарищеские матчи
25.01.2024 13:00 - : -
Украина. Премьер лига24 января 2024, 16:09 | Обновлено 24 января 2024, 16:21
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Кривбасс – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 25 января в 13:00
24 января 2024, 16:09 | Обновлено 24 января 2024, 16:21
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В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят криворожский «Кривбасс» и венгерский «Ференцварош».
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матч будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».
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