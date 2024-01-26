Украина. Премьер лига26 января 2024, 09:41 | Обновлено 26 января 2024, 09:57
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КМ. Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Комментарии тренера и футболистов
Виталий Вернидуб, Хомченовский и Понедельник – о победе над участником еврокубков
26 января 2024, 09:41 | Обновлено 26 января 2024, 09:57
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Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб, а также футболисты Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник прокомментировали победный контрольный матч против венгерского «Ференцвароша» (2:0).
Победу команде из Кривого Рога над участником еврокубков принесли голы во втором тайме Юрия Вакулко и Даниэля Сосы.
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