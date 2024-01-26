КМ. Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Комментарии тренера и футболистов

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб, а также футболисты Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник прокомментировали победный контрольный матч против венгерского «Ференцвароша» (2:0).

Победу команде из Кривого Рога над участником еврокубков принесли голы во втором тайме Юрия Вакулко и Даниэля Сосы.