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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:41 | Обновлено 26 января 2024, 09:57
461
0

КМ. Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Комментарии тренера и футболистов

Виталий Вернидуб, Хомченовский и Понедельник – о победе над участником еврокубков

26 января 2024, 09:41 | Обновлено 26 января 2024, 09:57
461
0
КМ. Кривбасс – Ференцварош – 2:0. Комментарии тренера и футболистов
ФК Кривбасс

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб, а также футболисты Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник прокомментировали победный контрольный матч против венгерского «Ференцвароша» (2:0).

Победу команде из Кривого Рога над участником еврокубков принесли голы во втором тайме Юрия Вакулко и Даниэля Сосы.

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Виталий Вернидуб Дмитрий Хомченовский Андрей Понедельник Ференцварош контрольные матчи УПЛ Юрий Вакулко Даниэль Соса видео Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Кривбасс
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