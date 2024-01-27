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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.01.2024 17:15 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
27 января 2024, 20:27 | Обновлено 27 января 2024, 20:35
2563
0

Лас-Пальмас – Реал – 1:2. Как спас и пропустил Лунин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

27 января 2024, 20:27 | Обновлено 27 января 2024, 20:35
2563
0
Лас-Пальмас – Реал – 1:2. Как спас и пропустил Лунин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 53-й Лунин пропустил мяч от Хавьера Муньоса, а за несколько минут до этого оформил суперсейв после удара в ближний угол.

Голами за «сливочных» отметились Винисиус Жуниор (65) и Орельен Тчуамени (84).

Ла Лига. 22-й тур, 27 января.

Лас-Пальмас – Реал – 1:2

Голы: Муньос, 53 – Винисиус, 65, Тчуамени, 84

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Муньос (Лас Пальмас).
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Орельен Тчуамени Винисиус Жуниор видео голов и обзор Андрей Лунин Реал Мадрид Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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