Лас-Пальмас – Реал – 1:2. Как спас и пропустил Лунин. Видео голов и обзор
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27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На 53-й Лунин пропустил мяч от Хавьера Муньоса, а за несколько минут до этого оформил суперсейв после удара в ближний угол.
Голами за «сливочных» отметились Винисиус Жуниор (65) и Орельен Тчуамени (84).
Ла Лига. 22-й тур, 27 января.
Лас-Пальмас – Реал – 1:2
Голы: Муньос, 53 – Винисиус, 65, Тчуамени, 84
Видео голов и обзор матча:
События матча
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