27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 53-й Лунин пропустил мяч от Хавьера Муньоса, а за несколько минут до этого оформил суперсейв после удара в ближний угол.

Голами за «сливочных» отметились Винисиус Жуниор (65) и Орельен Тчуамени (84).

Ла Лига. 22-й тур, 27 января.

Лас-Пальмас – Реал – 1:2

Голы: Муньос, 53 – Винисиус, 65, Тчуамени, 84

Видео голов и обзор матча: