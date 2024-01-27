ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
Украинский вратарь «Реала» вышел в стартовом составе на игру против «Лас-Пальмаса»
В субботу, 27 января, проходит матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Эстадио Гран Канария».
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Вратарь «галактикос» Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
В первом тайме у украинца фактически не было работы, а в начале второго он совершил эффективный сейв, парировав намертво мощный удар в угол ворот. Правда, уже через шесть минут полузащитник «Лас-Пальмаса» Муньос расстрелял украинского кипера с близкого расстояния и открыл счет в матче.
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