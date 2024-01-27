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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
27.01.2024 17:15 – 78 1 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 января 2024, 17:15 | Обновлено 27 января 2024, 18:40
2065
8

Лас-Пальмас – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 17:15 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

27 января 2024, 17:15 | Обновлено 27 января 2024, 18:40
2065
8
Лас-Пальмас – Реал. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 51 очко и идут вторыми, а «Лас-Пальмас», набрав 31 балл, занимает восьмую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лас-Пальмас – Реал
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Муньос (Лас Пальмас).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Віктор Коробка
У Реала, не зважаючи на зиму, видався доволі напружений графік (Барса, Атлетіко - двічі). 
А острів'яни доволі впевнено почувають себе вдома. Можливо Лас-Пальмас трохи недооцінюють і фора в 1,5 м'яча не виглядає такою вже нереальною?
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+2
Віктор Коробка
Лунін - класний сейв!
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+1
Remark
Ставка: ТБ 1 в першому. Прогноз: Лас Пальмас гол в першому та скоріш за все і ОЗ в першому.
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+1
ALM
Лунтяй майже без роботи
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0
Remark
Ставка пішла по тризді.
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0
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ALM
З почином, Луня!
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-1
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