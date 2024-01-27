В субботу, 27 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Лас-Пальмас» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Эстадио Гран Канария».

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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

После 21 сыгранного тура в чемпионате Испании по футболу «сливочные» имеют в своем активе 51 очко и идут вторыми, а «Лас-Пальмас», набрав 31 балл, занимает восьмую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Лас-Пальмас – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ