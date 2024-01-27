Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных, а также похвалил Лунина:

«Правда в том, что пропущенный гол изменил динамику. Мы уже изменили игру в первом тайме, чтобы она выглядела более атакующей. Это был не впечатляющий матч, но он был хорош. Лас-Пальмас хорошо обращается с мячом и отобрать его сложно. В первой очной игре чемпионата они пропустили всего два гола от нас. Мы планировали контролировать игру в первом тайме и атаковать во втором. Это была очень важная победа, потому что каждая игра очень сложна.

Камбек? Это наше качество, которое у нас есть, мотивированная скамейка запасных, которая вносит большой вклад. Это хорошее качество, но мы хотели бы воспользоваться преимуществами сразу. Это не всегда так. Посмотрите на скамейку запасных, у меня есть много вариантов, изменить динамику игр, потому что все мотивированы.

Я заменил Вини, чтобы сохранить схему, у нас было три нападающих, и я убрал его, чтобы новый игрок был более настроен на защиту. Камавинга устал, он вел очень напряженную игру, а Тчуамени пришел свежим.

Лас-Пальмас играет в хороший футбол, играет хорошо, у них сложно отобрать мяч. Они пытаются играть между линиями, создавая давление и создавая опасность, играть против них непросто, и они могут бороться за еврокубки, потому что они очень хорошо организованы.

Лука Модрич не разогрелся, потому я его не ставлю, если не уверен, что он будет играть, я должен уважать его в этом смысле. Хорошо, очень хорошо, он готов к следующей игре. Лунин хорошо справился. Отличный сейв в начале второго тайма и очень хороший перехват. Андрей сыграл великолепно», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2