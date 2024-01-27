У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:1
27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является третьим худшим среди игроков «Реала», которые попали в стартовый состав. Столько же у Антонио Рюдигера, а ниже только у Дани Карвахалая (6.3) и Браима Диаса (6.0).
За матч Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).
Лучшим игроком поединка был признан Тони Кроос (8.2), на счету которого 1 ассист.
Оценки WhoScored за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2
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шансом своим воспользовался сполна. Кепу на скамейку посадили и это хорошо.
И кстати играя в более сильном Чемпионате показывает , что может и на номер 1 в сборной замахнуться.
По крайней мере в текущей игре вытянулровно такой же мяч, который Трубин с Эшторилом пропустил