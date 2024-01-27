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  4. У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Испания
27 января 2024, 20:10 |
1511
2

У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид

Королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:1

27 января 2024, 20:10 |
1511
2
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является третьим худшим среди игроков «Реала», которые попали в стартовый состав. Столько же у Антонио Рюдигера, а ниже только у Дани Карвахалая (6.3) и Браима Диаса (6.0).

За матч Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).

Лучшим игроком поединка был признан Тони Кроос (8.2), на счету которого 1 ассист.

Оценки WhoScored за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2

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Дани Карвахаль Андрей Лунин Браим Диас Тони Кроос Антонио Рюдигер оценки WhoScored Лас-Пальмас Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Лунин молодец.
шансом своим воспользовался сполна. Кепу на скамейку посадили и это хорошо.
И кстати играя в более сильном Чемпионате показывает , что может и на номер 1 в сборной замахнуться.
По крайней мере в текущей игре вытянулровно такой же мяч, который Трубин с Эшторилом пропустил
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