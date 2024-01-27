У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Андрея является третьим худшим среди игроков «Реала», которые попали в стартовый состав. Столько же у Антонио Рюдигера, а ниже только у Дани Карвахалая (6.3) и Браима Диаса (6.0).

За матч Лунин, кроме пропущенного гола, сделал 1 сейв, 1 раз перехватил навес, 40 раз коснулся мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%).

Лучшим игроком поединка был признан Тони Кроос (8.2), на счету которого 1 ассист.

Оценки WhoScored за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид – 1:2