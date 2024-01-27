Обидчики Молчанова проиграли парный финал Australian Open 2024
Итальянцы Болелли и Вавассори уступили будущему рекордсмену из Индии
27 января состоялся финал парного мужского разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В матче за титул итальянская пара Симоне Болелли / Андреа Вавассори проиграла вторым сеяным Рохану Бопанне из Индии и Мэттью Эбдену из Австралии.
Australian Open. Финал парного разряда
Рохан Бопанна (Индия) / Мэттью Эбден (Австралия) [2] – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – 7:6(0), 7:5
43-летний Бопанна еще раньше обеспечил себе лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира, он будет самой возрастной первой ракеткой мира в истории. Интеренсно, то для него это дебютная победа на мейджорах в парном мужском разряде, ранее было 2 проигранных финала US Open, первый – еще в 2010-м году. В миксте Рохан брал Ролан Гаррос 2017.
36-летний Мэттью Эбден ранее уже брал титул на Уимблдоне 2022 вместе с соотечественником Максом Перселлом, а также побеждал в миксте Australian Open 2013.
Отметим, что Болелли и Вавассори в третьем раунде остановили дуэт с участием украинца Дениса Молчанова, ранее сенсационно остановивший лидеров посева Ивана Додига (Хорватия) и остина Крайчека (США).
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