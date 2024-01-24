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  4. 43-летний теннисист из Индии возглавит парный рейтинг ATP
ATP
24 января 2024, 11:26 |
278
0

43-летний теннисист из Индии возглавит парный рейтинг ATP

Рохан Бопанна станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса

24 января 2024, 11:26 |
278
0
43-летний теннисист из Индии возглавит парный рейтинг ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Рохан Бопанна

Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии пробились в парный полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в 1/4 финала аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

Благодаря этой победе 43-летний Бопанна поднимется на первую строчку парного рейтинга ATP после завершения турнира.

Представитель Индии станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса – как в одиночном, так и в парном разрядах.

Australian Open. 1/4 финала парного мужского разряда
Рохан Бопанна / Мэттью Эбден – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:4, 7:6(5)

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Рохан Бопанна рейтинг ATP Максимо Гонсалес Мэттью Эбден
Источник Twitter
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