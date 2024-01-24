43-летний теннисист из Индии возглавит парный рейтинг ATP
Рохан Бопанна станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса
Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии пробились в парный полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в 1/4 финала аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.
Благодаря этой победе 43-летний Бопанна поднимется на первую строчку парного рейтинга ATP после завершения турнира.
Представитель Индии станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса – как в одиночном, так и в парном разрядах.
Australian Open. 1/4 финала парного мужского разряда
Рохан Бопанна / Мэттью Эбден – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:4, 7:6(5)
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