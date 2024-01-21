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  4. После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
Australian Open
21 января 2024, 06:45 |
671
0

После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open

Денис и его напарник Никола Чачич в двух сетах уступили тандему Болелли / Вавассори

21 января 2024, 06:45 |
671
0
После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
Twitter. Никола Чачич и Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/8 финала украинец и его напарник Никола Чачич (Сербия) в двух сетах разгромно уступили итальянскому тандему Симоне Болелли / Андреа Вавассори за 55 минут.

Australian Open 2024. Пары. 1/8 финала

Денис Молчанов (Украина) / Никола Чачич (Сербия) – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – 2:6 2:6

В предыдущем раунде украинское-сербиский дуэт сенсационно выбил первых ракеток мира Остина Крайчека и Ивана Додига.

Молчанов впервые в карьере сыграл в 3-м раунде парного разряда на Australian Open.

В четвертьфинале на кортах Мельбурна Болелли и Вавассори сыграют против восьмых сеяных Кевина Кравица и Тима Пюца.

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Молчанов / Чачич – Болелли / Вавассори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Симоне Болелли Андреа Вавассори Денис Молчанов Никола Чачич Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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