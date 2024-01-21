После сенсации – фиаско. Молчанов завершил выступления в паре на Aus Open
Денис и его напарник Никола Чачич в двух сетах уступили тандему Болелли / Вавассори
Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В 1/8 финала украинец и его напарник Никола Чачич (Сербия) в двух сетах разгромно уступили итальянскому тандему Симоне Болелли / Андреа Вавассори за 55 минут.
Australian Open 2024. Пары. 1/8 финала
Денис Молчанов (Украина) / Никола Чачич (Сербия) – Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – 2:6 2:6
В предыдущем раунде украинское-сербиский дуэт сенсационно выбил первых ракеток мира Остина Крайчека и Ивана Додига.
Молчанов впервые в карьере сыграл в 3-м раунде парного разряда на Australian Open.
В четвертьфинале на кортах Мельбурна Болелли и Вавассори сыграют против восьмых сеяных Кевина Кравица и Тима Пюца.
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