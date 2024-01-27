ПОЧЕТТИНО: «Из-за напряженного графика после 70 минут мы потеряли энергию»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (0:0):

«Думаю, это была очень хорошая игр. Мы больше доминировали в начале матча. Затем во втором тайме, после 70 минут, мы начинаем терять энергию, потому что играли три дня назад. Конечно, это огромная разница.

Когда мы были полны энергии, мы выглядели лучше. Теперь нужно подумать о переигровке и, конечно, двигаться дальше и попытаться восстановить игроков к следующей игре.

Я очень доволен игрой всей команды. Я считаю, что игра была хорошей, нам просто не хватило реализации. Мы встретились с такой командой, как «Астон Вилла», которая фантастически выступает в Премьер-лиге и входит в четверку лучших. Я думаю, это очень хороший сигнал, что мы улучшаемся.

Конечно, мы хотели победить. Мы не играли достаточно острои в атаке. Но мы создавали моменты. Нам нужно продолжать верить, и теперь мы идем дальше».

Игра вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса? Конечно, он чемпион мира, игрок мирового класса. Их всегда сложно победить.

Переигровка? Конечно, это будет сложно, но для нас это также возможность продолжать расти и совершенствоваться, и, конечно, мы воспользуемся этим шансом».